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Otizmde teknoloji ile eğitim dönemi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle "Otizmde Teknoloji Yolu İle Eğitim" konulu seminer düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ömer Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, otizm dostu kent olma yolunda eğitim seminerlerinin devam edeceğini söyledi. Sürekli eğitimin otizmli bireylerin hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Çelebi, otizmin önemine dikkat çekerek, bu tarz eğitimlerin önemli olduğunu kaydetti.Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Koordinatörü Deniz Yılmaz da otizmde teknoloji yoluyla eğitimin önemini anlattı. Teknolojinin günlük yaşantımızda daha kolay ve organize kılmak için üretildiğini, sürekli gelişen ve yaygınlaşan elektronik aletlerin bugünün toplumuna çok büyük faydalar sağladığını ifade eden Yılmaz, "Günlük çizelgelerini oluşturmak, randevularını ayarlamak ve izlemek ve matematik ödevlerine verdikleri cevapların doğruluğunu kontrol etmek için çok çeşitli programlar kullanılıyor. Bazı programlar gençlere sosyal yeterlilikleri açısından önemli beceriler kazanmaları için destek oluyor. Otizmli bireyler içinde eğitimin önem arz etmesi yaşamlarının her döneminde eğitime bağımlı olmaları ve karşılaştıkları faaliyetlerde teknolojiyi kullanmalarıyla kolaylaştırıcılık sağlanmış oluyor" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



23.12.2016 14:41:02 TSI

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