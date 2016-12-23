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Temizlik işlerinden kar temizleme çalışması



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalarla, Tepebaşı'nda kar ve buzlanmaya anında müdahale ediliyor.

Şehir içinde yaşanması muhtemel sorunlara karşı oluşturulan karla mücadele ekipleri ile öncelikle cami, okul ve kamu kuruluşları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı binaların etrafında bulunan cadde, sokak ve kaldırımlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fen işleri ekipleri tüm Tepebaşı Bölgesi'nde tuzlama çalışması temizlik işleri ekipleri de Tepebaşı Bölgesi'nde tüm mahallelerde, kar temizleme ve çöp toplama işlerine aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların istek ve önerileri için Mavi Masa Birimi'ne ulaşabileceklerini kaydediyorlar. Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa Birimi'ne 444 44 26 numaralı telefondan ya da, www.tepebasi.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

(İHA-MET-Y)



23.12.2016 14:41:04 TSI

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