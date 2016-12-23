23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlaması

23 Aralık 2016 Cuma, 14:44
Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlaması
Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlaması
- Gaziantep MHP İl Başkanı Taşdoğan:
- " Bugün ülkemizin ihtiyacı olan şey 'Antep Savunması' ruhudur"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlayarak, "Bugün ülkemizin ihtiyacı olan şey 'Antep Savunması' ruhudur" dedi.
MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 25 Aralık Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutladı. Taşdoğan, Antep Savunması'nın, Türk Milleti'nin kahramanlık, fedakarlık ve vatan sevgisi ile verdiği kurtuluş mücadelisinin eşsiz bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Bugün ülkemizin ihtiyacı olan ruhun da bu ruh olduğunu vurguladı. Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günlerde, hem içeride hem dışarıda birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Antep Savunmasında olduğu gibi ülkenin bugün de aynı mücadeleyi ancak milli birlik içerisinde, milli mücadele ruhuyla verebilir" dedi.
Gaziantep'in 11 ay süren Kurtuluş Mücadelesi'nde 6 bin 317 evladını şehit vererek tarihin altın sayfaları arasına muhteşem bir kahramanlık destanını yazdırdığına dikkat çeken Taşdoğan, "Bugün, bu toprakları işgal etmek üzere saldıran düşman ordusu ve mağrur komutanlarının, gördükleri azim ve kararlılık dolu direnişle, başları eğik bir şekilde Gaziantep semalarında nazlı nazlı dalgalanan şanlı bayrağımızı selamlayarak gazi şehrimizi terk edişlerinin, şanlı Antep Savunması'nın 95. yıl dönümünüdür. Antep Savunması, Türk Milletinin şahikasını teşkil eden bir kurtuluş mücadelesidir. Her türlü yokluk ve zor şartlarda, topraklarını işgal etmek isteyen Fransızlara karşı, Anteplilerin hiçbir yerden yardım ve destek almadan ve 6 bin 317 şehit verme bedeliyle ortaya koydukları o müthiş direniş, Anadolu insanına yeniden umut olmuş, inanç olmuş ve milli mücadelenin başlamasına öncülük etmiştir. Bu nedenledir ki, Antepliler Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' ve 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler' iltifatına mazhar olmuşlardır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurtuluş Günü kutlu olsun" diye konuştu.
(SD-Y)

23.12.2016 14:47:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci
YEREL

HAYVANAT BAHÇESİ SAKİNLERİNİN KAR SEVİNCİ
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu
YEREL

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü
YEREL

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YIL DÖNÜMÜ
Otizmde teknoloji ile eğitim dönemi
YEREL

OTİZMDE TEKNOLOJİ İLE EĞİTİM DÖNEMİ
Rektör Tamer Yılmaz'dan 25 Aralık mesajı
YEREL

REKTÖR TAMER YILMAZ'DAN 25 ARALIK MESAJI
İslahiye'de eğitim toplantısı
YEREL

İSLAHİYE'DE EĞİTİM TOPLANTISI
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü
YEREL

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YIL DÖNÜMÜ
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlaması
YEREL

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMASI
Gaziantepli kadınlar okçulukta başarıyı hedefledi
YEREL

GAZİANTEPLİ KADINLAR OKÇULUKTA BAŞARIYI HEDEFLEDİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü
YEREL

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YIL DÖNÜMÜ
Prof.Dr. Ercan Sivaslı'da Özel Anka Hastanesi'nde
YEREL

PROF.DR. ERCAN SİVASLI'DA ÖZEL ANKA HASTANESİ'NDE
Gaziantep'te yarın eğitim öğretime devam edilecek
YEREL

GAZİANTEP'TE YARIN EĞİTİM ÖĞRETİME DEVAM EDİLECEK
&quot;Alo 112, pin kodumu unuttum yardımcı olur musunuz&quot;
YEREL

"ALO 112, PİN KODUMU UNUTTUM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ"
Çocuklar, belediye çalışanlarıyla hayvanlara yem bıraktı
YEREL

ÇOCUKLAR, BELEDİYE ÇALIŞANLARIYLA HAYVANLARA YEM BIRAKTI
Gaziantep'te kar yağışı
YEREL

GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi:
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:
YEREL

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER:
GAÜN'de Kazakistan Müzik Grubundan konser
YEREL

GAÜN'DE KAZAKİSTAN MÜZİK GRUBUNDAN KONSER
Evler çocukların yapacağı yılbaşı süsleri ile güzelleşiyor
YEREL

EVLER ÇOCUKLARIN YAPACAĞI YILBAŞI SÜSLERİ İLE GÜZELLEŞİYOR
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU:
Gaziantep'te etkili olan kar
YEREL

GAZİANTEP'TE ETKİLİ OLAN KAR

Şehitkamil Belediyesi doğadaki hayvanları unutmadı
YEREL

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DOĞADAKİ HAYVANLARI UNUTMADI