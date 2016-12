YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlaması

Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlaması

- Gaziantep MHP İl Başkanı Taşdoğan:

- " Bugün ülkemizin ihtiyacı olan şey 'Antep Savunması' ruhudur"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlayarak, "Bugün ülkemizin ihtiyacı olan şey 'Antep Savunması' ruhudur" dedi.

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 25 Aralık Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutladı. Taşdoğan, Antep Savunması'nın, Türk Milleti'nin kahramanlık, fedakarlık ve vatan sevgisi ile verdiği kurtuluş mücadelisinin eşsiz bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Bugün ülkemizin ihtiyacı olan ruhun da bu ruh olduğunu vurguladı. Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günlerde, hem içeride hem dışarıda birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Antep Savunmasında olduğu gibi ülkenin bugün de aynı mücadeleyi ancak milli birlik içerisinde, milli mücadele ruhuyla verebilir" dedi.

Gaziantep'in 11 ay süren Kurtuluş Mücadelesi'nde 6 bin 317 evladını şehit vererek tarihin altın sayfaları arasına muhteşem bir kahramanlık destanını yazdırdığına dikkat çeken Taşdoğan, "Bugün, bu toprakları işgal etmek üzere saldıran düşman ordusu ve mağrur komutanlarının, gördükleri azim ve kararlılık dolu direnişle, başları eğik bir şekilde Gaziantep semalarında nazlı nazlı dalgalanan şanlı bayrağımızı selamlayarak gazi şehrimizi terk edişlerinin, şanlı Antep Savunması'nın 95. yıl dönümünüdür. Antep Savunması, Türk Milletinin şahikasını teşkil eden bir kurtuluş mücadelesidir. Her türlü yokluk ve zor şartlarda, topraklarını işgal etmek isteyen Fransızlara karşı, Anteplilerin hiçbir yerden yardım ve destek almadan ve 6 bin 317 şehit verme bedeliyle ortaya koydukları o müthiş direniş, Anadolu insanına yeniden umut olmuş, inanç olmuş ve milli mücadelenin başlamasına öncülük etmiştir. Bu nedenledir ki, Antepliler Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' ve 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler' iltifatına mazhar olmuşlardır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurtuluş Günü kutlu olsun" diye konuştu.

(SD-Y)



23.12.2016 14:47:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER