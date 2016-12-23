YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kar paletli ambulans hayat kurtarıyor

Kar paletli ambulans hayat kurtarıyor

- Kar paletli ambulanslar bu yıl 78 hastanın kapasına kadar ulaşarak hastaya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına naklini sağladı



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz'de özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Trabzon'un farklı noktalarında konuşlandırılan 5 adet kar paletli ambulans bu yıl 78 hastaya ulaşarak acil yardım hizmeti vererek hastanelere naklini sağladı. Trabzon'da 2008 yılında faaliyete geçirilen kar paletli ambulanslar, özellikle yüksek kesimlerde kar nedeniyle ulaşılamayan hastaların kapasına kadar giderek ilgili sağlık kuruluşlarına ulaştırmayı sağladı. Paletli ambulanslar ile 50 santimetreye kadar karla kaplı ve buzlanmanın olmadığı yerlerde hastalara sorunsuz ulaşım sağlanırken, biri UMKE'de (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) de olmak üzere il merkezi ve ilçelerdeki toplam paletli 5 ambulans ile hastalara hizmet verildi.

Öte yandan her türlü coğrafi ve iklim şartlarında hastalara ulaşmak amacı ile Türkiye genelinde 266 adet palet takılabilen ambulans ile 20 adet önünde kar bıçağı bulunan kombi paletli ambulansın hizmet verdiği öğrenildi.

(BK-ÖS-Y)



23.12.2016 14:49:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER