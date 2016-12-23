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Bolu Valisi Aydın Baruş taksicileri ziyaret etti

23 Aralık 2016 Cuma, 14:47
Bolu Valisi Aydın Baruş taksicileri ziyaret etti
Bolu Valisi Aydın Baruş taksicileri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Bülent Velioğlu
BOLU (İHA) - Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel Valilik binası arkasında bulunan dörtyol taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti.
Bir toplantı katılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giden Bolu Valisi Aydın Baruş, dörtyol taksi durağının önünden geçtiği sırada taksicilere hayırlı işler temennisinde bulundu. Taksiciler Vali Baruş ve Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel'i taksi durağında çay içmeye davet ettiler. Baruş ve Özel taksi durağında bir süre taksicilerle sohbet ettiler.
Ziyaret esnasında ilginç bir anda yaşandı. Taksiciler ile çay içip sohbet eden Vali Baruş, bir ara tüm taksicilerin işe çıkmasının ardından taksi durağında ev sahipleri olmadan kaldı. İşe giden taksicilerin gelmesiyle sohbet devam ederken, taksiciler, "Valimizin ayağı uğurlu geldi. Bir ara Valimizi yalnız bıraktık ama o halden anlayan bir insan. Kendisine bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ediyoruz" dediler.
(BV-İÇ)

23.12.2016 14:51:06 TSI
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