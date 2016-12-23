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Anadolu'nun tapuları Melikgazi korumasında

23 Aralık 2016 Cuma, 14:48
Anadolu'nun tapuları Melikgazi korumasında
Anadolu'nun tapuları Melikgazi korumasında

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, 2016 yılında tarihi mekânların onarımı ve günümüz hizmetine kazandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini ve bu çalışmanın Melikgazililerce beğenildiğini, takdir edildiğini ve devam ettirilmesinin istendiğini söyledi.
Kayseri'de 1229 tescilli tarihi yapı, bunların 568 adeti Melikgazi İlçesinde
Caferbey Mahallesi'nde bulunan Karacaoğlu Camiinin restorasyon çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Camii'nin restorasyonunun tamamlandığı ve yakın zamanda düzenlenecek tören ile yeniden ibadete açılacağını kaydetti.
Anadolu İslam Mimari özelliğinin tüm güzelliklerini taşıyan ve kültür varlıkları korumasında tescilli olan Karacaoğlu Camii'nin Anadolu Kültür Mirasını en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Melikgazi Belediyesi olarak 2016 yılında birçok tarihi yapının restorasyonu, bakımı ve onarımını yaparak günümüz hizmetine kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.2017 yılı planlamamızı ve projelerimizi tamamladık.2017'de Melikgazi Belediyesi için Tarihe Dokunuş yılı olacak. Şu ana kadar 16 eseri tamamladık, 11 eserde ise çalışmalar devam ediyor. Yapı tekniği, kullanılan malzemeler ve taş işçiliğinin en güzel örneklerinden birisini sergileyen Caferbey Mahallesi'nde ki tarihi Karacaoğlu Camiinin yapılan çalışmanın ardından yeniden ibadete açılarak,gelecek kuşaklara Anadolu İslam Mimarisi olarak sağlam ve bakımlı bir şekilde emanet edilmiş olacağını sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

23.12.2016 14:49:42 TSI
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