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Aydın'da cuma namazı sonrası Halep için yardım toplandı



(Fotoğraflı)



Beşer Çeken

AYDIN (İHA) - Aydın İl Müftülüğü tarafından cuma namazı çıkışı, Halep'teki savaş mağdurları için yardım toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği Halep'teki mazlumlar ve mağdurlar için "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyaya Aydınlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterirdi.

(BÇ-MB-Y)



23.12.2016 14:55:51 TSI

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