23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Subaşıoğlu gençlere tecrübelerini aktardı

23 Aralık 2016 Cuma, 14:53
Başkan Subaşıoğlu gençlere tecrübelerini aktardı
Başkan Subaşıoğlu gençlere tecrübelerini aktardı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 'Kariyer Günleri' programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 'Kariyer Günleri' programı çerçevesinde İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Başkan Subaşıoğlu, gençlerin yaşamlarına yön vermesi ve onların kariyer seçimleri ile hedeflerine yaklaşmasını amaçlayan program dahilinde İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Oldukça yoğun katılımın gerçekleştiği söyleşide, Subaşıoğlu gençlere iş ve siyaset alanındaki deneyimlerini anlattı.
Kendilerinin yapabileceği, sevdikleri meslekleri seçmeleri konusunun altını çizen Başkan Subaşıoğlu'na söyleşi sonunda öğrenciler de sorularını yöneltti. Düzenlenen söyleşi çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Öğrenciler söyleşi sonunda da Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na çiçek takdim etti.
(MT-Y)

23.12.2016 14:56:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'den sınav motivasyonu semineri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SINAV MOTİVASYONU SEMİNERİ
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası başlıyor
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLIYOR
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
AK Parti Denizli Milletvekili Tin:
YEREL

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ TİN:
Eski vekil Aslan'ın acı günü
YEREL

ESKİ VEKİL ASLAN'IN ACI GÜNÜ
Başkan Subaşıoğlu, DTO meclis toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN SUBAŞIOĞLU, DTO MECLİS TOPLANTISINA KATILDI
Denizlili Gazeteciler Seminerde Buluştu
YEREL

DENİZLİLİ GAZETECİLER SEMİNERDE BULUŞTU
Acıpayamlı öğrencilerden Halep'e destek
YEREL

ACIPAYAMLI ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E DESTEK
Denizli Büyükşehir'den Milli Şair'e vefa
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN MİLLİ ŞAİR'E VEFA
Rıdvan Dilmen'in acı günü
YEREL

RIDVAN DİLMEN'İN ACI GÜNÜ
Rıdvan Dilmen'in acı günü
YEREL

RIDVAN DİLMEN'İN ACI GÜNÜ