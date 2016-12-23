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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Eski belediye başkanı Mustafa Ergin hayatını kaybetti

23 Aralık 2016 Cuma, 14:55
Eski belediye başkanı Mustafa Ergin hayatını kaybetti
Eski belediye başkanı Mustafa Ergin hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

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MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Ergin (71) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1989-1994 yılları arasında Erdemli Belediye Başkanlığı da yapan Avukat Mustafa Ergin için Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Mersin Baro Başkanı Ali Er, merhumun ailesine başsağlığı dileyerek, Mustafa Ergin'in insanları kırmayan, hoşgörülü bir insan olduğunu söyledi. Merhum için yapılan duanın ardından ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze Erdemli Türbe Mezarlığına defnedildi.
Mustafa Ergin, İstanbul'da özel bir hastanede karaciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmekteydi.
(OKİ-Y)

23.12.2016 14:58:59 TSI
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