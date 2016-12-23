YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eski belediye başkanı Mustafa Ergin hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı Mustafa Ergin hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



Oktay İnce

MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Ergin (71) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1989-1994 yılları arasında Erdemli Belediye Başkanlığı da yapan Avukat Mustafa Ergin için Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Mersin Baro Başkanı Ali Er, merhumun ailesine başsağlığı dileyerek, Mustafa Ergin'in insanları kırmayan, hoşgörülü bir insan olduğunu söyledi. Merhum için yapılan duanın ardından ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze Erdemli Türbe Mezarlığına defnedildi.

Mustafa Ergin, İstanbul'da özel bir hastanede karaciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmekteydi.

(OKİ-Y)



23.12.2016 14:58:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER