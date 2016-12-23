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Beyşehir Belediyesi karla mücadeleyi sürdürüyor

23 Aralık 2016 Cuma, 15:03
Beyşehir Belediyesi karla mücadeleyi sürdürüyor
Beyşehir Belediyesi karla mücadeleyi sürdürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi ekipleri, üç gündür devam eden kar yağışına rağmen ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin ilçe merkezinde ve dış mahallelerde yürüttüğü çalışmalara Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Karla mücadele ekipleri, şehir merkezi ile dış mahallelerin ulaşım bağlantısının kesilmemesi için Konya'nın en geniş coğrafyasına sahip ilçelerinden 67 mahallesi bulunan Beyşehir'de gece gündüz demeden mesai yürütüyor. Karla mücadelesinde ekipler, vardiya sistemiyle 24 saat esasına göre çalışıyor.
Bu arada, Beyşehir Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, karla mücadele yapan ekiplerin küreme faaliyetlerinde işlerini kolaylaştırmak için sürücülere park konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin özellikle şehir merkezindeki ana caddeleri ulaşıma açık tutabilmek için yoğun çaba gösterdiğine dikkat çekilerek "Beyşehir'de kar yağışına rağmen şehir merkezinde trafiğe çıkan sürücülerimizden bir istirhamımız var. Özellikle araç parkları konusunda ana arterler ve şehrin işlek güzergahlarında araçlarını mümkün olduğunca ana caddeler yerine ara sokaklara park etmelerini istiyoruz. Çünkü şehrin ana arterleri gerçekten çok önemli. Karla mücadele veren ekiplerimiz, ana caddelerin her iki yanına yapılan araç parklarından dolayı küreme yapmakta ve verimli bir çalışma sergilemekte zorlanıyor. Özellikle, gece vardiyasındaki ekiplerimiz ana caddelerde daha az araç park yoğunluğu olduğu saatlerde de karla mücadele yapıyor. Ama kar yağışının durmaması nedeniyle zaman içerisinde caddeler yeniden karla doluyor. Bu bakımdan, ana caddelere park edilen araçlar nedeniyle sadece orta şerit temizlenebilirken, park olmaması halinde caddenin büyük bölümünde temizlik mümkün olabilecektir. Hem iş makinelerimizin rahat ve verimli çalışabilmesi hem de bu mesai esnasında muhtemel araçlara sürtünmelerden dolayı yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçilebilmesi adına sürücülerimizden bu konuda özellikle bugünlerde duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz" denildi.
(ARÖ-AH-Y)

23.12.2016 15:05:02 TSI
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