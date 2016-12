YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yılmaz: "Dünyada 400 milyon yetim çocuk var"

- "Bugün dünyada yetim çocukların sayısı 400 milyonu bulunuyor. Bu yetim yavrularımız ile bir ülke kurmak istesek nüfus açısından Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü 'yetim çocuklar ülkesi' olur"



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, "Bugün dünyada yetim çocukların sayısı 400 milyonu bulunuyor. Bu yetim yavrularımız ile bir ülke kurmak istesek nüfus açısından Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü 'yetim çocuklar ülkesi' olur" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yürütülen, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya okul idarecileri katıldı. Konuşmacı olarak katılan İHH Genel Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, projedeki amaçlarının toplumdaki yardıma muhtaç yetim çocuklara ulaşmak ve onlara maddi ve manevi konularda katkı sağlamak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Sadece Suriye'deki savaştan dolayı 1 milyona yakın yetim yavrumuz var. Bu sadece Suriye ile ilgili değil. Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Arakan'da, Sudan'da birçok noktada bu sıkıntılı durumlar devam ediyor. Bugün dünya üstünde 56 ülkede 90 bin civarında yetim yavrumuza sürekli olarak destek sağlıyoruz. Bunun dışımda 800 bin civarında yetim kardeşimize böyle kardeşlikler sunmaya devam ediyoruz. Dünyanın birçok farklı ülkesinde İHH'nın 32 tane yetimhanesi bulunuyor. Buralarda üniversite hayatlarını tamamlayıncaya kadar bir yatılı okul gibi misafir ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen ile birlikte 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesini birlikte yürütüyoruz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde yetim yavrularımız var. Bunların sayısı 400 milyonu bulunuyor. Bugün dünya üzerinde yetim yavrularımız ile ilgili bir ülkeye kurmak istesek nüfus açısından Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü yetim çocuklar ülkesi olur" diye konuştu.



"Dünyada 14.3 trilyon dolar silaha harcanmış"

Dünya üzerinde savaşlar, hastalıklar bu gibi nedenlerle her gün 10 bin çocuğun yetim kaldığını ve yılda bu rakamın 3 buçuk milyona yanaştığını belirten Yılmaz, "2014 yılı ile ilgili yapılan istatistikte dünya üzerinde 14.3 trilyon dolar silaha harcanmış. Dünya üzerinde bulunan 200 ülkenin gelirinden daha fazla bir para silahlanmaya harcanmış. İnsanlar neredeyse tüm varlıklarını silaha yatırıyorlar. Dünya üzerindeki savaşlara engel olmak için Birleşmiş Milletler(BM) Konseyi üyeleri ülkeler var. BM Daimi Üyesi Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Bu 5 ülke ama silahlanmayı yapan ülkelere baktığımız zaman yüzde 80 oranında bunları görüyoruz. Dünyaya güvenlik, barış, esenlik değil tam tersine savaş, kaos ve karanlık üzerine adeta savaşıyorlar. Bununla birlikte yeni savaşlar, yeni katliamlar, yeni yetimler, yeni yoksulluklar netice itibarıyla milyonlarca insanı mülteci yapan, milyonlarca yetim yapan bir devletler düzeni ortaya çıkarmış bulunuyorlar. Bu düzen içerisinde de en çok etkilenen yetim yavrularımız, yetim çocuklarımız. Onlara ulaşmak için gayret göstermek gerekiyor, elinden tutmak için çeşitli yollar denemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

23.12.2016 18:26:04 TSI

