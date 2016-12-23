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Manisa İş-Kur'a atama

- Manisa İş-Kur İl Müdürlüğüne vekaleten Sinan Aktaş atandı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne vekaleten atanan Sinan Aktaş bugün itibariyle görevine başladı.

Manisa İş-Kur Müdür Vekilliği görevini bir süredir yürüten Şube Müdürü Metin Demirci görevi yeni atanan İş-Kur Manisa İl Müdür Vekili Sinan Aktaş'a devretti.

Daha önce Soma Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve son olarak Yunusemre Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olan İş-Kur Manisa İl Müdür Vekili Sinan Aktaş, "Şube Müdürümüz Metin Bey'e İl müdürlüğümüzü vekaleten yürüttüğü süreç içerisinde kurumumuza sağladığı katkılarından dolayı kendisine kurumumuz ve şahsım adına teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte kurum personelimiz ile birlikte İş-Kur'un faaliyet alanlarının ilimizin tamamını kapsayacak şekilde genişleterek hızlandırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

(SC-Y)



23.12.2016 18:33:49 TSI

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