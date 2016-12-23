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Milletvekili Şahin, Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Safranbolu Devlet Hsstanesini ziyaret ederek, hastalara karanfil dağıttı.

Bebaberinde, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Necdet Aksoy, İl Başkanı Timurçin Saylar ve İlçe Başkanı Ali Kaya ile birlikte Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret Mehmet Ali Şahin, burada Acil servis ve normal servislerde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastalara karafil dağıtan Şahin, daha sonra Hastane Başhekimi Selim Şahin'de hastane çalışmaları hakkında brifing aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Şahin, eskiden vatandaşları bir devlet yetkilisi gelse şikayetlerini iletmek için beklerdi, şimdi ise devlet yetkilisi gelse bu yatırımlardan dolayı teşekkür etsek diye bekliyor. Bu vatandaşlarımızın bize söylediği bir cümle ve çok doğru bir tespit. Safranbolu Devlet Hastanemizde 250 civarında doktor, hemşire ve sağlık personeli hizmet veriyor. Şuan yüzde 70 oranında yatak doluluğu olan bir hastane. Safranbolu nüfusu gittikçe artan bir yer. Hastanenin hemen yanında daha önce okul olarak ayrılan bir bölüm var. Burası hastaneye devredilirse, idari bölümleri oraya taşıyıp, yatak kapasitesinin arttırılmasını beklentisi var. Bu konuda çalışmalarımız olacak. Milli Eğitim Bakanımızla görüşerek bu konuyu gündemimize alacağız" dedi.

Şahin, daha sonra ilçede hizmet veren yerel gazetelere nezaket ziyaretlerinde bulundu.

(YE-YE-Y)



23.12.2016 18:39:26 TSI

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