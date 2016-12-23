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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Liseli gençler Düzce Üniversitesinde

23 Aralık 2016 Cuma, 18:36
Liseli gençler Düzce Üniversitesinde
Liseli gençler Düzce Üniversitesinde

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversite eğitimini yerinde görmek ve kampüs yaşamıyla ilgili bilgi edinmek amacıyla Düzce Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.
İki gün süresince devam eden ziyarette, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Barış Eser, Secaattin Uyar, Meryem Çakmak, Fatih Ayer, Mete Özkütük rehberliğindeki öğrenci grubu Düzce Üniversitesinin çeşitli fakültelerini yakından inceleme imkanı elde etti.
Programının ilk gününde öğrenciler, Teknoloji Fakültesi'ni ziyaret etti. Fakülte Sekreteri Yunus Emre Şen ve görevli asistanlar eşliğinde bölüm laboratuvarlarını gezen öğrenciler, öğrenim görmeyi hedefledikleri bölümler hakkında geniş çaplı inceleme imkanı buldu.
Öğrencilerin bir sonraki durağı, Mühendislik Fakültesi oldu. Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Özkan, Fakülte ve Bölümler hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Derslikleri ve laboratuvarları ziyaret eden öğrenciler, öğretim üyeleri ile birlikte deney yaparak üniversite eğitimini yakından görmüş oldular.
Gezi programının ikinci gününde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Eğitim Fakültesi'ni ziyaret etti. Öğrencilere eşlik eden Arş. Gör. Taner Atmaca, Eğitim Fakültesi ve Bölümleri hakkında bilgi paylaşımında bulunarak bölümlerin başarı sıralamaları ve puanları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Fen Edebiyat ve İşletme Fakültesi ile ziyaret programını tamamlayan öğrenciler, kendilerine üniversite yaşamını yakından tanıma fırsatı veren Düzce Üniversitesine teşekkürlerini iletti.
(AY)

23.12.2016 18:40:00 TSI
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