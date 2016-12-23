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Başkan Yemenici, muhtarlarla bir araya geldi

23 Aralık 2016 Cuma, 18:50
Başkan Yemenici, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Yemenici, muhtarlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici muhtarlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi çözüm yollarını anlattı.
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Başkan Yardımcıları Suat Madenci, Ali Direk ve Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Horoz ile birlikte, Akçakoca Muhtarlar Derneği lokaline bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Acat ilçenin tüm muhtarlarını bir arada tutacak bir lokal binası talebi, köylerde çöp toplanmasıyla ilgili yaşanan sorunlar ve taşımalı eğitim dolayısıyla köylerden ilçeye gelen öğrencilerin sabah saatlerinde bekleyecekleri otantik durak taleplerini dile getirdi.
Muhtarların taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ise, hizmet anlayışlarında asla köy ve kent ayırımı yapmadıklarını söyleyerek, tüm talepleri gidermek noktasında azami bir gayretle çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi. İlçe genelinde sökülen kilit parkeleri talep edilen köylere verdiklerini söyleyen Başkan Yemenici, sadece Ketmenli Caddesinde 100 kamyon parke taş çıktığını ve bunların tamamını köylere verdiklerini söyledi.
Duraklarla ilgili olarak da, ilçe genelinde durakların yenilendiğini ve sökülen durakları köylere verdiklerini belirten Yemenici, tüm köy meydanlarına yapılacak duraklar içinde çalışma yapacaklarını ifade etti. Köylerde çöp toplamayla ilgili de bir ya da iki yeni çöp aracına ihtiyaç duyulduğunu belirten Belediye Başkanı, daha önce bu konuda taleplerini valiliğe bildirdiklerini, yeni çöp toplama araçlarının alınmasıyla birlikte, belediye olarak tüm köylerin çöplerini toplayacaklarını söyledi.
Başkan Yemenici, köylere su verilmesi konusunda ise, Sarıyayla barajı ve içme suyu arıtma tesisinin bitmesinin ardından, kotu yeten köylere sayaç bağlanmak koşuluyla su bağlayacaklarını bildirdi. Düzce'nin büyük şehir olacak vilayetler arasında olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Yemenici, bu durumda her yere hizmet götürmede bir bütünlük yaşanacağını aktardı.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, muhtarlar derneğine bir hizmet binası konusunda ise, çok yere baktıklarını fakat şehir merkezinde uygun bir yer bulamadıklarını söyledi. Muhtarların şehir merkezinde ısrar etmemesi ve Pazar yerine yakın yerlerde de olabileceğini söylemesi üzerine Başkan Yemenici, o bölgeyi kabul etmeleri halinde orada bir yer yapabileceklerini söyledi.
Toplantı sonunda Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, tüm muhtarlara birer ajanda ve dolma kalem hediye etti. Belediye heyeti, muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra dernek binasından ayrıldı.
(TT-AY)

23.12.2016 18:54:09 TSI
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