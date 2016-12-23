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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Üniversite ve lise öğrenci konsey başkanlarından Vali ile Belediye Başkanına ziyaret

23 Aralık 2016 Cuma, 19:00
Üniversite ve lise öğrenci konsey başkanlarından Vali ile Belediye Başkanına ziyaret
Üniversite ve lise öğrenci konsey başkanlarından Vali ile Belediye Başkanına ziyaret

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA)  Kırşehir'de üniversite ve lise öğrenci konsey başkanları, Vali Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi makamlarında ziyaret etti.
Konsey başkanları ile birlikte gerçekleşen ziyaretlere katılan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Özgür Yönlü, vatanına bağımlı gençlerin yetişmesi noktasında aralıksız çalışmaların yapıldığını söyledi. Gençlik Kolları Başkanı Yönlü, "Üniversite ve Lise teşkilatlarımız adına konsey başkanlarımız görevlerine başladı. Gençliğimizin vatanına bağımlı eğitimli ve kültürel değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi önceliği ile çalışmalar yapacağız. Vali Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye de bu yönde bilgiler sunduk. Görevi devralan arkadaşlarımıza başarılar dilerim" dedi.
Vali Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Üniversite Konsey Başkanı Ömer Faruk Akbulut, Lise Öğrenci Meclis Başkanı Abdürkadir Bıçakçı ile bir süre sohbet etti.
(EÖ-Y)

23.12.2016 19:01:57 TSI
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