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Recep Altepe'den BUDO açıklaması



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) işleyişi konusunda Bursa'yla İstanbul Büyükşehir belediyeleri arasında fikir ayrılığının bulunmadığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısı yapıldı. Ankara Yolu'ndaki meclis binasında gerçekleşen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yönettiği toplantıda, BUDO'nun İstanbul'a düzenlediği seferler ile Türkiye'nin iç ve dış mücadelelerde verdiği şehitler de gündeme geldi. Rutin meclis gündeminin ve önergelerin görüşüldüğü toplantıda, İstanbul ve Kayseri patlamalarıyla El Bab'da gerçekleşen saldırılarda şehit olan güvenlik kuvvetleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUDO'nun Bursa ile İstanbul arasında düzenli olarak düzenlediği deniz otobüsü seferlerine değendi. İstanbul'da Bursa olarak biri Sirkeci'de diğeri de Beylikdüzü'nde yer alan 2 iskeleye sahip olduklarını ve buralara Mudanya merkezden düzenli olarak günlük seferler düzenlediklerini kaydeden Başkan Altepe, daha önce Kabataş iskelesinde baş gösteren sıkıntının Sirkeci için geçerli olmadığını ifade etti. BUDO'nun seferlere ilk olarak Kabataş İskelesi'yle başladığını fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarıyla BUDO'ya ait iskelenin Sirkeci'ye alındığını kaydeden Başkan Altepe, Sirkeci İskelesi için herhangi bir engelin söz konusu olmadığını dile getirdi. Başkan Altepe, "Daha önce Kabataş'taki iskelenin tabelasının boyutu konusunda sıkıntı yaşanmıştı. Daha sonra BUDO'ya ait iskele Sirkeci'ye kaydırıldı. Bursa olarak gerekli düzenlemeleri yaptık. Tabela boyutuyla alakalı olarak İstanbul'un tedirginliğini gidermiş olduk. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Bize İstanbul'un kalbi olan Sirkeci'de yer verdiler. Tabela büyük ya da küçük bizim için fark etmez. Önemli olan hizmetin gerçekleşmesidir" dedi

Başkan Altepe, konuşmasında Türkiye'nin son günlerde verdiği şehitlere de değindi. Ülkenin iç ve dış ihanetlerle karşı karşıya kaldığını ve bunun için amansız bir mücadele verildiğini vurgulayan Başkan Altepe, saldırıların halkı bütünleştirdiğini ifade etti. İstanbul ve Kayseri patlamalarıyla El Bab'da verilen şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Başkan Altepe, "Terör, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alıyor. Yükselişimizi normal yollardan bozamayanlar huzurumuzu kaçırmaya çalışıyorlar. Yapılan saldırılar ülkede bir bütünleşmeyi meydana getirdi. Dost bildiğimiz düşmanlarımızı tanıdık. İnşallah yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz ve terörün üstesinden geleceğiz. Yeter ki bir ve bütün olalım, birlikte hareket edelim" diye konuştu.

(MA)



23.12.2016 19:10:18 TSI

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