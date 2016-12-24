24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ataşehir Belediyesi'nde imar ve ruhsat toplantısı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 08:59
Ataşehir Belediyesi'nde imar ve ruhsat toplantısı
Ataşehir Belediyesi'nde imar ve ruhsat toplantısı

(Fotoğraflı)

Metin Başar - Mustafa Bakırhan
İSTANBUL (İHA) - Ataşehir bölgesinin 1/5000'lik planlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanması sonrasında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 1/1000'lik planların yapımı öncesinde vatandaşları bilgilendirdi.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediye binasında düzenlediği toplantıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra ve yakın çevresi revizyon uygulama imar planı hakkında bölge sakinlerini bilgilendirdi. Ataşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılım oldukça yoğun olurken Başkan İlgezdi ile belediyedeki teknik sorumlular vatandaşların imar planlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.
Yapılan Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra ve yakın çevresi revizyon uygulama imar planıyla ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ataşehir bilindiği gibi 17 mahalleden oluşuyor. Bizim 13 mahallemiz plansız imarsız. 6 yıl sonra nihayet imara çıkmaya başladı. 1 yıl da öyle bekledi 7 yıl oldu. Yenisahra- Barbaros'un planları çıktı. 1/5000'likler çıktı. 1/1000'likleri de kısmet olursa biz yapacağız. Bugün vatandaşla ne yapabiliriz noktasında sohbet ettik. Onların mağduriyetleri var. Onları nasıl giderebiliriz. Ben Ataşehir, Yenisahra, Barbaros, İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahallelerine hayırlı olsun diyorum" dedi.
Arazisinin bir kısmı yeşil alan veya okul gibi donatı alanlarına gitmesinden dolayı vatandaşların soruları hakkında konuşan Başkan Battal İlgezdi, "Plan yaparken mecburen planın yüzde 35'ini donatı alanı olarak koymak zorundasınız. Okul alanları, cami alanları var. Vatandaş da istiyor ki kimsenin alanı yeşil alan olmasın. Böyle bir şansları da yok ama bunları planlarda çözüyoruz. Mağduriyetleri beraber çözüyoruz. Ada transferleriyle beraber onları başka alanlara kaydırıyoruz ve sorunu çözüyoruz" diye konuştu.
Planların tamamen bitmesiyle vatandaşların Haziran- Temmuz gibi ruhsat ve imarlarını verilebileceğini söyleyen İlgezdi, "Süreç doğru işliyor. 1/5000'lik planlar yeni bitti. Bize geldi. Bizde 1/1000'lik planları 2-3 ay içinde yaparız. Nisan gibi büyükşehire gider. Büyükşehirde hızlı bir şekilde geçerse onaylarlarsa bizde Haziran -Temmuz gibi bu bölgenin imar ve ruhsatlarını vermeye başlarız" bilgisini paylaştı.
(MB-HB-Y)

24.12.2016 09:03:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler sempozyumda buluştu
YEREL

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN ÖĞRENCİLER SEMPOZYUMDA BULUŞTU
Başakşehir'de yenilikçi fikirler ödüllendirildi
YEREL

BAŞAKŞEHİR'DE YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Başkan Murat Aydın, bilge nesil ile kahvaltıda buluştu
YEREL

BAŞKAN MURAT AYDIN, BİLGE NESİL İLE KAHVALTIDA BULUŞTU
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Camii açıldı
YEREL

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET MAHALLESİ MEVLANA CAMİİ AÇILDI
Sedasyon ile diş hekimi korkusuna son
YEREL

SEDASYON İLE DİŞ HEKİMİ KORKUSUNA SON
Sınav kaygılarına dikkat
YEREL

SINAV KAYGILARINA DİKKAT
Maltepe Kaymakamlığı'na atanan Meftun Dallı, göreve başladı
YEREL

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI'NA ATANAN MEFTUN DALLI, GÖREVE BAŞLADI
Başakşehir'e yeni parklar geliyor
YEREL

BAŞAKŞEHİR'E YENİ PARKLAR GELİYOR
Kartal'da dönüşüm devam ediyor
YEREL

KARTAL'DA DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR
15 Temmuz'u resim ve kompozisyonlarla anlattılar
YEREL

15 TEMMUZ'U RESİM VE KOMPOZİSYONLARLA ANLATTILAR
Esenler Halep için bir oldu
YEREL

ESENLER HALEP İÇİN BİR OLDU
Tıbbi yardım eğitimi kursiyerleri sertifikalarını aldı
YEREL

TIBBİ YARDIM EĞİTİMİ KURSİYERLERİ SERTİFİKALARINI ALDI
Başakşehir'de kış dönemi bakım çalışmaları
YEREL

BAŞAKŞEHİR'DE KIŞ DÖNEMİ BAKIM ÇALIŞMALARI
Beylikdüzü'nde gürültü kirliliğine önlem
YEREL

BEYLİKDÜZÜ'NDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE ÖNLEM
Esenler'de lise öğrencileri köy okullarına kışlık giyecek örüyor
YEREL

ESENLER'DE LİSE ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULLARINA KIŞLIK GİYECEK ÖRÜYOR
Cakarta protestoları ve Endonezya'da kimlik tartışmaları
YEREL

CAKARTA PROTESTOLARI VE ENDONEZYA'DA KİMLİK TARTIŞMALARI

Başkan Akgün'den Türkmeneli kadınlarına yardım eli
YEREL

BAŞKAN AKGÜN'DEN TÜRKMENELİ KADINLARINA YARDIM ELİ
2'nci Abdulhamid Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu: &quot;Ailemizden biri siyasete girecek&quot;
YEREL

2'NCİ ABDULHAMİD HAN'IN TORUNU NİLHAN OSMANOĞLU: "AİLEMİZDEN BİRİ SİYASETE GİRECEK"
Tuzla Belediyesi vuslatın 743'üncü yılında Mevlana'yı andı
YEREL

TUZLA BELEDİYESİ VUSLATIN 743'ÜNCÜ YILINDA MEVLANA'YI ANDI
Harem'den Halep'e insani yardım seferberliği
YEREL

HAREM'DEN HALEP'E İNSANİ YARDIM SEFERBERLİĞİ
Gülsuyu ve Gülensu'ya &quot;Altın Arı&quot; ödülü
YEREL

GÜLSUYU VE GÜLENSU'YA "ALTIN ARI" ÖDÜLÜ
Mezoestetik ile yaşlanma korkusuna son
YEREL

MEZOESTETİK İLE YAŞLANMA KORKUSUNA SON
Başkan Yazıcı, gençlere &quot;Lider Yönetici&quot;liği anlattı
YEREL

BAŞKAN YAZICI, GENÇLERE "LİDER YÖNETİCİ"LİĞİ ANLATTI
Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor
YEREL

SULTANBEYLİ'YE KİTAP KAFE VE BİLGİ EVİ GELİYOR