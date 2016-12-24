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Ataşehir Belediyesi'nde imar ve ruhsat toplantısı



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Metin Başar - Mustafa Bakırhan

İSTANBUL (İHA) - Ataşehir bölgesinin 1/5000'lik planlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanması sonrasında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 1/1000'lik planların yapımı öncesinde vatandaşları bilgilendirdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediye binasında düzenlediği toplantıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra ve yakın çevresi revizyon uygulama imar planı hakkında bölge sakinlerini bilgilendirdi. Ataşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılım oldukça yoğun olurken Başkan İlgezdi ile belediyedeki teknik sorumlular vatandaşların imar planlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Yapılan Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra ve yakın çevresi revizyon uygulama imar planıyla ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ataşehir bilindiği gibi 17 mahalleden oluşuyor. Bizim 13 mahallemiz plansız imarsız. 6 yıl sonra nihayet imara çıkmaya başladı. 1 yıl da öyle bekledi 7 yıl oldu. Yenisahra- Barbaros'un planları çıktı. 1/5000'likler çıktı. 1/1000'likleri de kısmet olursa biz yapacağız. Bugün vatandaşla ne yapabiliriz noktasında sohbet ettik. Onların mağduriyetleri var. Onları nasıl giderebiliriz. Ben Ataşehir, Yenisahra, Barbaros, İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahallelerine hayırlı olsun diyorum" dedi.

Arazisinin bir kısmı yeşil alan veya okul gibi donatı alanlarına gitmesinden dolayı vatandaşların soruları hakkında konuşan Başkan Battal İlgezdi, "Plan yaparken mecburen planın yüzde 35'ini donatı alanı olarak koymak zorundasınız. Okul alanları, cami alanları var. Vatandaş da istiyor ki kimsenin alanı yeşil alan olmasın. Böyle bir şansları da yok ama bunları planlarda çözüyoruz. Mağduriyetleri beraber çözüyoruz. Ada transferleriyle beraber onları başka alanlara kaydırıyoruz ve sorunu çözüyoruz" diye konuştu.

Planların tamamen bitmesiyle vatandaşların Haziran- Temmuz gibi ruhsat ve imarlarını verilebileceğini söyleyen İlgezdi, "Süreç doğru işliyor. 1/5000'lik planlar yeni bitti. Bize geldi. Bizde 1/1000'lik planları 2-3 ay içinde yaparız. Nisan gibi büyükşehire gider. Büyükşehirde hızlı bir şekilde geçerse onaylarlarsa bizde Haziran -Temmuz gibi bu bölgenin imar ve ruhsatlarını vermeye başlarız" bilgisini paylaştı.

(MB-HB-Y)



24.12.2016 09:03:52 TSI

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