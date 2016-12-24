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Aydın'da 'Diriliş' konferansları Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile devam etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - ADÜ'de düzenlenen "Diriliş" konferansları Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün konuk olduğu "15 Temmuz İhanet Darbesi ve İslam'ın Geleceği" başlıklı söyleşiyle devam etti.



Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün konuşmacı olarak katıldığı programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Mustafa Aslan, ADÜ personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Konuşmalarına Osmanlı'dan günümüze yapılan hain kalkışmalar üzerinden bir panorama çizerek başlayan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, "Bugün geçmişimizde olduğu gibi yine hain kalkışmalara, gizli planlara şahitlik ediyoruz. Hem ülkemiz üzerinde hem İslam coğrafyası üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Yaşanan olayları iyi çözümlemeliyiz. Konuşmalarımda hep söylediğim gibi, gezi olayları 15 Temmuz kadar tehlikeli bir hareketti. O gün yapamadıklarını 15 Temmuz'da yapmaya kalktılar başarılı olamadılar. Şimdi de Ekonomik Haçlı Seferleri ile üzerimize gelmeye çalışıyorlar" dedi.



Bu tür kalkışmaların ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ifade eden Akgündüz, Türkiye'nin geleceğinden çok ümitli olduğunu söyleyerek "Tanzimattan beri koyun, kuzu olduk. Şimdi Türkiye olarak aslan olma, kükreme zamanıdır. Diriliş bizimle olsun. Türkiye büyük İslam Birliğinin lideri olacaktır. Bundan hiçbir kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.



Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'e çini ve teşekkür belgesi verirken, Akgündüz'de Bircan'a kitaplarından hediye etti.

(MB-Y)



24.12.2016 09:12:18 TSI

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