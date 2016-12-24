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Başkan Dingil: "İnsanlığın son kalesi, Türkiye"



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - AK Parti İskenderun ilçe danışma meclisi toplantısı İskenderun'da yapıldı. Toplantıya AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, kadın kolları, gençlik kolları ve partililer katıldı.

Son günlerde yaşanan terör olaylarından güvenlik güçlerimize yapılan hain saldırılardan dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu coğrafyada sadece İslam'ın değil, insanlığın son kalesi Türkiye. Dünyada nerede mazlum var ise yerlisi, yabancısı, Hristiyan'ı, gayrimüslimi, doğulusu, batılısı, inanın insanlığın son kalesi Türkiye'dir. O açıdan yüce Rabbim bu memleketi koruyor, kolluyor. İnşallah bunları da atlatacağız. Bizlere büyük görevler düşüyor. Birlik içinde olacağız, omuz omuza vereceğiz, birbirimizi seveceğiz ve çok çalışacağız" dedi.

(MSM-Y)



24.12.2016 09:23:56 TSI

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