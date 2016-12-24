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Kemer'de kardan kapanan yayla yolları açılıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kemer ilçesi'nde kardan kapanan yayla yolları, Belediye ekipleri tarafından açılıyor.

Kemer ilçesinde, kardan dolayı kapanan yayla yollarının açılma çalışmaları devam ediyor. Kemer Belediyesi'ne ait iş makineleri, bu yıl ikinci kez yağan karla birlikte yayla yollarında oluşan yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki karı, temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can, ekiplerin kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Şuana kadar yayla yollarının bir kısmının açıldığını belirten Can, "Fazla kar da yağsa da ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek, kapalı yayla yolu kalmayacak, orada yaşayan vatandaşlarımız da yolları temizlenmiş bir şekilde, kullanacaklar" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.12.2016 09:37:15 TSI

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