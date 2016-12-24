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Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplantısı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Vali Mehmet Ceylan Başkanlığında, 2016 yılının son Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında, 2016 yılının son Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplantısı geniş bir katılımla yapıldı. Toplantıda 2016 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler, kurumların yaptığı çalışmalar paylaşıldı. Vali Mehmet Ceylan 2017 yılında uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm kurumların işbirliği ile daha verimli çalışmalar yapmasının planlandığını belirtti.

Toplantıda, 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı'nın hazırlıkları hakkında gündem oluşturulup, Ocak ayında bu çalışmanın tamamlanması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Sağlık Müdürü Mustafa Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşleri, Halk Sağlığı Müdürü Haci Bayram Zengin ve çok sayıda yetkili katıldı.

(HLD-MK-Y)



24.12.2016 09:38:19 TSI

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