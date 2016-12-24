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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Engellilere yönelik afet farkındalık eğitimi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:43
Engellilere yönelik afet farkındalık eğitimi
Engellilere yönelik afet farkındalık eğitimi

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yaşanması muhtemel bir afet öncesinde, fiziksel bakımdan engeli bulunan vatandaşlar ve aileleri için afetlere yönelik farkındalık oluşturmak, afet anında doğru davranış şekillerini öğretmek amacıyla toplantı düzenlendi.
Bu kapsamda İl AFAD Müdürlüğünde, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi ve Engelsiz Yaşam Derneğinin katılımları ile koordinasyon ve iş birliği toplantısı yapıldı.
Toplantıda Konuşan Tekirdağ İl AFAD Müdürü Recep Erol, konuşmalarında muhtemel bir afet öncesinde engellilere yönelik eğitim faaliyetlerinin önemine değinerek, engelli vatandaşların ve ailelerinin afetlere karşı daha fazla dirençli hale getirilmesi için mutlaka bu eğitimlere katılmaları gerektiğini vurgulanarak projeye dahil olan paydaş kurum temsilcilerine teşekkür etti.
Sonrasında Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdür V. A. Mehmet Coşkun tarafından "engelli bireyler ve afetler" konulu bir sunum yapılarak ülkemizden ve dünyadan yapılan çalışmalar ile projenin detayları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından paydaş kurum temsilcilerinin proje üzerinde görüş ve önerileri değerlendirilerek, paydaş kurumların görevleri ve yapacakları katkılar üzerinden müzakereler yapıldı.
(HLD-ÖK-Y)

24.12.2016 09:47:04 TSI
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