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Akdağmadeni MYO'da devir teslim töreni



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine İ.İ.B.F İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özalp atandı.

Akdağmadeni Meslek Yüksekokul Toplantı Salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreninde Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Arslan'dan görevi devralan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özalp, "Öğretim elemanı ve idari personel ile birlik ve beraberlik içinde meslek yüksekokulumuzu bulunduğu yerden daha ileriye götürmek için çalışacağız" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özalp. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu'na sağladığı katkılardan dolayı Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Arslan'a plaket takdim etti.

(BMG-TB-Y



24.12.2016 09:49:05 TSI

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