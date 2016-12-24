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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis Barosundan El-Bab operasyonunda yaralanan askerlere ziyaret

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:49
Kilis Barosundan El-Bab operasyonunda yaralanan askerlere ziyaret
Kilis Barosundan El-Bab operasyonunda yaralanan askerlere ziyaret

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Baro Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Suriye'nin El Bab kentinde yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
Baro Başkanı Fazlıağaoğlu, Kilis'e ilk roketin atıldığı 18 Ocak 2016 tarihinden bugüne kadar gerek Türk vatandaşlara gerekse Suriyelilere tüm özverileriyle hizmet sunan Kilis Devlet Hastanesi yönetimi ile El-Bab'ta yaralanan askerlere Kilis Barosu Yönetim Kurulu olarak geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, " Yüce Atatürk'ün Kilis'e geldiğinde söylediği ünlü vecizesinde olduğu gibi bizlerde bir defa daha İman ettik ki ülkemizin fedakar ve serhat şehri Kilis halkı ve Kilis'te görev yapan tüm kamu görevlilerinin son derece yardımsever vefakar ve vatansever olduklarına canlı şahit olduk. El-Bab operasyonunda yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine getirilen askerlerimize , Kilis Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av.Z.Kevser Arslan, Av.Aziz Akgül, Av.Hakan Bilecen, Disiplin Kurulu Başkanı Av.M.Şevki Akbayram ve Denetim Kurulu üyesi Av.Zahide Mülhim Kaya'nın da katıldığı grubumuzla geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Başta Valimiz İsmail Çataklı olmak üzere Kilis halkına ve yaralı askerlerimize gerçek anlamda sağlık hizmeti veren Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr.Serdar Sarıfakı'ya Hastane yöneticisi Op.Dr.Erşan Öztin , Başhekim Yardımcısı Mehmet Summak ve her kademedeki hastane görevlileri ile , yaralı askerlerimizi ilk günden bu yana yalnız bırakmayan her türlü ihtiyaç ve desteklerini esirgemeyen tüm sivil toplum kuruluşlarına , Kilis halkı ve Kilis Barosu adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
(MAD-BRN-Y)

24.12.2016 09:53:23 TSI
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