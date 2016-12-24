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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Eski öğretmenlerini yalnız bırakmadılar

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:57
Eski öğretmenlerini yalnız bırakmadılar
Eski öğretmenlerini yalnız bırakmadılar

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Lise'nin idareci ve öğretmenleri, Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Cihan Erdem'i makamında ziyaret etti.
Ziyarete, Lüleburgaz Lise Müdürü Mehmet Sadık Selçuk, idareciler ve öğretmenler katıldı.
Lüleburgaz Lise idareci ve öğretmenleri İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Erdem'e çiçek vererek yeni görevinde başarılar diledi.
Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Erdem, öğretmenlere çalışmalar hakkında bilgi vererek ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade etti.
(KA-ÖK-Y)

24.12.2016 09:59:42 TSI
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