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Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Mevzuatı Tekiradağ'da belediye personeline anlatıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:59
Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Mevzuatı Tekiradağ'da belediye personeline anlatıldı
Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Mevzuatı Tekiradağ'da belediye personeline anlatıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA)  Tekirdağ'da belediye personeline, Trakyakent Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği ile ortaklaşa organize edilen günü birlik eğitim çalışmaları kapsamında Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Mevzuatı anlatıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesinde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında personel, '657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Mevzuatı' konusunda bilgilendirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili ve Trakyakent Birlik Müdürü Behcet Atlı, "2016 yılının son günü birlik eğitimini gerçekleştiriyoruz. Trakyakent Belediyeler Birliği olarak oluşturduğumuz eğitim etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz hizmet içi eğitim çalışmalarımız 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da sizlerden gelen talep ve konu önerileri doğrultusunda devam edecek. Bugünkü eğitim çalışmamızda da 'Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Mevzuatı' konusu ile ilgili toplandık. Programın çok yaralı olacağını düşünüyorum ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.
Programda konuşmacı olarak yer alan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Kapaklıkaya, '657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Mevzuatı' konusunda belediyelere bağlı personele kapsamlı bilgiler verdi. Programa gösterilen ilgi adına memnuniyetini ifade eden Kapaklıkaya, programın düzenlenmesinde emeği geçen yetkililere ve katılımları için de Birlik üyesi belediyelerin personeline teşekkürlerini iletti.
(HLD-MK-Y)

24.12.2016 10:03:08 TSI
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