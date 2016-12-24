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Kazak'tan 25 Aralık mesajı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:00
Kazak'tan 25 Aralık mesajı
Kazak'tan 25 Aralık mesajı
(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kazak mesajında, "Ecdadımız 95 yıl önce çok zor şartlar altında ve türlü imkansızlıklar içerisinde kahramanca verdiği mücadele ile bu topraklarda özgür kalmamızı sağlamıştır. 6 bin 317 vatan evladı bu cennet vatan ve Al Bayrak uğruna kendi canlarını sebil etmiş ve şahadet şerbetini içmişlerdir.
Gaziantep savunması ve yapılan bu kahramanlık, hem Türk Milletinin bağımsızlık aşkının bir göstergesi olmuş hem de Anadolu insanına yeni bir ışık olmuştur. Fransızlara karşı ortaya konulan direniş vatanın bütün satında büyük yankı uyandırmış ve Türk Milletinin yeniden doğuş inancını tazelemiştir. Kısacası, Gazi şehirde verilen kutlu mücadele ülkemizin kurtulmasına öncülük etmiştir. Ayrıca ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Başta hükumet yetkilileri olmak üzere bütün siyasi partilere ve bütün sivil toplum kuruluşlarına büyük bir görev düşmektedir. Kullanılan dil ve ortaya konulan uygulamalar, vatan hassasiyeti taşıyan hiç kimseyi ayrıştırmamalı ve ötekileştirmemelidir. Gerek bütün vatandaşlarımızı gerekse bütün kamu çalışanlarını kucaklayıcı politikalar uygulamaya geçmelidir. Millet olarak daha zor günler görmek istemiyor ve Ay Yıldızlı bayrağımızın altında ilelebet payidar kalmak istiyorsak bir birimizi her zamankinden daha fazla sevmeli ve daha fazla kenetlenmeliyiz. Allah muhafaza bu Necip Millete bir daha kurtuluş savaşı yaşatılmamalıdır. Bu toprakları bize vatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün ecdadımıza layık olmalıyız. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun'' ifadelerini kullandı.
(OE-BRN-Y)

24.12.2016 10:03:43 TSI
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