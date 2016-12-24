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2016 yılı Biyolojik Çeşitlik ve Tabiatı Koruma Eğitimleri tamamlandı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Orman ve Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 yılı için belirlenen program dahilinde gerçekleşen Biyolojik Çeşitlik ve Tabiatı Koruma Eğitimleri tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 12 okulda 1335 öğrenciye eğitim verildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2017 yılı ilk dönem programının hazır olduğu, eğitimlerin ilerleyen haftalarda devam edeceği belirtildi.

(KA-MK-Y)



24.12.2016 10:05:06 TSI

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