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Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Karataş, Ceyhan, Sarıçam ve Karaisalı ilçelerinde ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Aralık Pazartesi günü, Adana'nın Sarıçam İlçesi Beyceli Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Beyceli, İstiklal ve Buruk Cumhuriyet mahallelerine 09:00-10:00 saatleri arasında, Karataş İlçesi Kemaliye ve Yeni mahalleye 09:00-17:00 saatleri arasında, Ceyhan İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne 08:30-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Karaisalı İlçesi Sarıkonak Mahallesi ve ASKİ Su pompalarında 09:00-15:30 saatleri arasında, Altınova, Bolacalı, Bucak, Demirçit, Durak, Kapıkaya, Kıralan, Kocaveliler ve Murtçukuru Mahalleleri ile ASKİ Su Pompası, Turkcel GSM Baz İstasyonu ve Vodafone GSM Baz İstasyonu'nda 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi ve Ethem Ekin Sokak 08:30-12:30 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı ile 64009 ve 64010 sokaklar 13:00-17:00 saatleri arasında, Dağlıoğlu Mahallesi 14170, 14168, 14166, 14164, 14162, 14160, 14186, 14184, 14182 ve 14142 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Karakuyu Mahallesi 09:00-16:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(UMT-Y)



24.12.2016 10:05:57 TSI

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