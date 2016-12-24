24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

UMKE'den nefes kesen çığ tatbikatı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:06
UMKE'den nefes kesen çığ tatbikatı
UMKE'den nefes kesen çığ tatbikatı
- 16 Personel ve paletli araçların yer aldığı tatbikat gerçeği aratmadı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Murat Dalgın
Kamera : Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) 'çığ altında yaralıları kurtarma' tatbikatı nefesleri kesti.
Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi'nde düzenlenen tatbikat gereği, çığ düşmesi sonucu 3 vatandaşın kar altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine 16 personel, kar motoru, paletli araç ve ambulanslar sevk edildi. 112 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) gerçeği aratmayan tatbikatı, alan belirleme ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, yapılan müdahale sonucu yaralıların kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edilmesiyle tamamlandı. 112 Acil ve Afetler Sağlık Hizmetler Şube Müdürü Halis Gökyer, tatbikatın amacına uygun şekilde yapıldığını belirterek, "2016-2017 kış tatbikatları çerçevesinde bugün çığ tatbikatımız gerçekleştirdik. Öncelikle afet durumlarında ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermek için bu tatbikatı gerçekleştirdik. Farklı olaylara da nasıl davranmamız gerektiğini de ortaya koyduk. İnşallah tatbikatımız başarılı geçmiştir" dedi.
Senaryo gereği 3 vatandaşın çığ altında olduğu bilgisi aldıklarını belirten Gökyer, "Burada bir Pajero ve bir Snotr ve bir ambulansımız ve 16 kişilik bir tim grubu ve bir kar motorumuzla yaralıları çığ altında kurtarmaya çalıştık. Bu sene Bahçesaray ilçemizde bir çığ olayı vardı. Ama yaralı yoktu. Van UMKE olarak bölgemiz malum kar bölgesi olduğundan dolayı sürekli çığ tehlikesi de mevcuttur. Bu yüzden de bizler de 7/24 hazır olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu.
Tatbikatta özellikle paletli açların olay yerine gelişi ve yaralıların kurtarılma anları nefes kesti.
(MD-ŞAK-Y)

24.12.2016 10:10:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılacak
YEREL

ÖĞRENCİLERE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI YAPILACAK
Minik öğrencilerden polislere destek
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN POLİSLERE DESTEK
Tayini çıkan Kaymakama veda yemeği
YEREL

TAYİNİ ÇIKAN KAYMAKAMA VEDA YEMEĞİ
Minik öğrencilerden polislere destek etkinliği
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN POLİSLERE DESTEK ETKİNLİĞİ
Van'da hava ulaşımına kar engeli
YEREL

VAN'DA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ

Vanlı köylünün kış çilesi
YEREL

VANLI KÖYLÜNÜN KIŞ ÇİLESİ
&quot;Belediyeyi borçlu hale getirenler utansın&quot;
YEREL

"BELEDİYEYİ BORÇLU HALE GETİRENLER UTANSIN"
Yaylada yetişen hindiler yılbaşı sofralarını süsleyecek
YEREL

YAYLADA YETİŞEN HİNDİLER YILBAŞI SOFRALARINI SÜSLEYECEK
Akdamar Adası her mevsim güzel
YEREL

AKDAMAR ADASI HER MEVSİM GÜZEL
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ

Van'da çığ tatbikatı
YEREL

VAN'DA ÇIĞ TATBİKATI
Van'da tarihi eserler yakalandı
YEREL

VAN'DA TARİHİ ESERLER YAKALANDI
Öğrencilerin &quot;1 İz&quot; kampanyasına yoğun ilgi
YEREL

ÖĞRENCİLERİN "1 İZ" KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ
BEM-BİR-SEN heyetinden Vali İbrahim Taşyapan'a ziyaret
YEREL

BEM-BİR-SEN HEYETİNDEN VALİ İBRAHİM TAŞYAPAN'A ZİYARET
İlköğretim okulu öğrencilerinden Halep'e yardım
YEREL

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDEN HALEP'E YARDIM
Erciş Halk Müziği Korusu izleyicileri büyüledi
YEREL

ERCİŞ HALK MÜZİĞİ KORUSU İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ
YYÜ'de Halep'e yardım kermesi düzenlendi
YEREL

YYÜ'DE HALEP'E YARDIM KERMESİ DÜZENLENDİ
Erciş'te 'İçme Suyu Temin Projesi' toplantısı
YEREL

ERCİŞ'TE 'İÇME SUYU TEMİN PROJESİ' TOPLANTISI
Meclis üyelerinden Gevaş Belediyesine ziyaret
YEREL

MECLİS ÜYELERİNDEN GEVAŞ BELEDİYESİNE ZİYARET
PKK üyelerine dağıttığı silahları kayıt altına almış
YEREL

PKK ÜYELERİNE DAĞITTIĞI SİLAHLARI KAYIT ALTINA ALMIŞ
Van'da kayak heyecanı başlıyor
YEREL

VAN'DA KAYAK HEYECANI BAŞLIYOR
Üniversite öğrencilerinden Ercişlilere konser
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ERCİŞLİLERE KONSER
SGK'dan üniversite öğrencilerine bilgilendirme
YEREL

SGK'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BİLGİLENDİRME
Van'da karla mücadele çalışması gece de sürdürülüyor
YEREL

VAN'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI GECE DE SÜRDÜRÜLÜYOR