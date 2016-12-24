24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli'de "Meşkhane'den Sahneye II Şehitlerimize İthafen" tasavvuf musikisi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:09
Kırklareli'de "Meşkhane'den Sahneye II Şehitlerimize İthafen" tasavvuf musikisi
Kırklareli'de "Meşkhane'den Sahneye II Şehitlerimize İthafen" tasavvuf musikisi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünün katkılarıyla "Meşkhane'den Sahneye II Şehitlerimize İthafen" adlı tasavvuf musiki dinletisi düzenlendi.
Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Aykaç, eşi Sabahat Aykaç, Kırklareli Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Salih İnci, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Program, İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Muhammed Pilgir'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Salih İnci ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Aykaç açılış konuşması yaptı.
Açılış konuşmalarından sonra Şef Türk Din Musikisi Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur Alkan yönetiminde sahne alan Musiki Mahfili Korosu ve solistler; Yunus Emre, Niyâzî-i Mısrî, Genç Abdal, Melana, Aşık Hüdai ve Ali Ulvi Kurucu gibi üstatların söz ve bestelerinden oluşan dini musikiden seçme eserleri seslendirdi.
Dinleyicilerden büyük beğeni toplayan dinleti sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Türk Din Musikisi Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur Alkan'a plaket ve çiçek takdim etti.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Aykaç da hafızlık kategorisinde 2015 yılında dünya birincisi olma başarısı gösteren Araştırma Görevlisi Muhammet Pilgir'e hediye vererek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
(KA-MK-Y)

24.12.2016 10:10:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nden Haleplilere yardım
YEREL

KIRKLARELİ'NDEN HALEPLİLERE YARDIM
Kırklareli'de &quot;şehitlere saygı&quot; yürüyüşü
YEREL

KIRKLARELİ'DE "ŞEHİTLERE SAYGI" YÜRÜYÜŞÜ
KLÜ'de tasavvuf musikisi dinletisi etkinliği
YEREL

KLÜ'DE TASAVVUF MUSİKİSİ DİNLETİSİ ETKİNLİĞİ

Kırklareli'nde 83 kaçak ve sığınmacı yakalandı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE 83 KAÇAK VE SIĞINMACI YAKALANDI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
&quot;Oğlum düğün fotoğraflarını göremeden şehit oldu&quot;
YEREL

"OĞLUM DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI GÖREMEDEN ŞEHİT OLDU"
Mevsimsel gribe karşı kahvaltı
YEREL

MEVSİMSEL GRİBE KARŞI KAHVALTI
Kırklareli'ndeki trafik kazası
YEREL

KIRKLARELİ'NDEKİ TRAFİK KAZASI
2016 yılı Biyolojik Çeşitlik ve Tabiatı Koruma Eğitimleri tamamlandı
YEREL

2016 YILI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİK VE TABİATI KORUMA EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
Eski öğretmenlerini yalnız bırakmadılar
YEREL

ESKİ ÖĞRETMENLERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR
Arkitera Ödülleri kapsamında Lüleburgaz 'a ödül
YEREL

ARKİTERA ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA LÜLEBURGAZ 'A ÖDÜL
Taksici ve dolmuşçulardan terör saldırılarına tepki
YEREL

TAKSİCİ VE DOLMUŞÇULARDAN TERÖR SALDIRILARINA TEPKİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Kırklareli'nde polis minibüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE POLİS MİNİBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI
Şehitlerimizi uğurluyoruz
YEREL

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL

KIRKLARELİ'NDEN KISA KISA
Lüleburgaz’da &quot;Kadın Yılı Galası&quot;
YEREL

LÜLEBURGAZ’DA "KADIN YILI GALASI"
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi
YEREL

ÖĞRENCİLERE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK EĞİTİMİ