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İyi bir gülümseme öz güveni artırıyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:10
İyi bir gülümseme öz güveni artırıyor
İyi bir gülümseme öz güveni artırıyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Gülüş tasarımı,sosyal çevrede önemli bir iletişim aracıdır. İyi bir gülümseme hem insanların size güvenini artırır hem de sizin kendinize güveninizi artırır" dedi.
Gülüş tasarımının, Diş hekimliğinde kişinin yüzüne uygun estetik ve ideal olan gülüşünü verebilmek olduğunu dile getiren Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüşü planlamaktır. Diş yapısı, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizilmiştir. Güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerdir ve dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak gerekir. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Bu duruma kişinin altın oranlarını belirleme denilir. Estetik Gülüş tasarımı, olabilmesi için bazı faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenmektedir. Bu faktörler; Yüz hatları, dişin yapısı, rengi, dudaklar, kişinin cinsiyeti, yaşı, gülüş ifadesindeki simetri yani altın oranıdır." Dedi.
Gülüş tasarımıyla her açıdan çok daha sağlıklı, pırıl pırıl dişlere kavuşmanın mümkün olabildiğini anlatan Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu daha sonra şunları söyledi; "Diş beyazlatmadan, görünmeyen diş teline kadar estetik amaçlı birçok yenilik gülüş tasarımını kapsar.
Çekici Estetik Gülüş, Entellektüel Gülüş, Sportif Gülüş olarak gruplandıralabilir.
Gülüş Tasarımı Süreçleri (Konsultasyon)
İlk randevu tanışma ve konuşma seansıdır. Bu randevude hasta rahat ve sakin bir ortama alınarak, problemleri, ihtiyaçları, beklentileri dinlenir. Hastanın beklentileri önemlidir çünkü gerçek üstü beklentiler hastayı düş kırıklığına uğratır. Bu seansta hastanın psikolojik durumu ve karakter tahlili yapılır. Hasta özellikle konuşturularak diş-çene-yüz ilişkileri değerlendirilir. Bu randevuda ağız içi, dışı ve yüz fotoğrafları alınır. Rahat konumdayken dudak kapanış ve gülümseme fotoğrafları çekilir. Ayrıca alt-üst çene modelleri elde edilir. Dişlerinin renk kaydı alınır. Hastanın tüm dişlerinin ve çene yapısını görebilmek için panaromik röntgen alınır.
Tedavi Sunumu
Bu aşamada elde edilen veriler değerlendirilir ve tedavi seçenekleri sunulur. Değişik tedavi seçenekleri ve aşamaları, ücret bilgileri verilir. Hastayla beraber ağız modeli ve fotoğrafları değerlendirilir. Hastanın beklentileri doğrultusunda olabilecek son hali görüşülür. Son durum değerlendirmesine göre görüntüleri bilgisayar ekranında gösterilebilir.
Gülüş Estetiği Planı
Bu aşamada hastayla beraber en uygun tedavi planı belirlenir. Diş hekimi hastasına en uygun tedavi planını sunar."
(ERZ-AT-Y)

24.12.2016 10:11:57 TSI
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