YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MST Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral:

MST Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral:

- "İnanmak, istemek, hayal etmek her şeyin başlangıcıdır"

- "Hangi işi yaparsanız yapın ama her zaman en iyisini yapın"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - MST iş ve Tarım Makinaları Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral, inanmanın, istemenin ve hayal etmenin her şeyin başlangıcı olduğunu söyledi.

Trabzon Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerine tecrübelerini paylaşan Saral, meslek lisesinde öğrenim gördükleri için öğrencileri kutladı. Öğrencilere kendilerine değer vermelerini öneren Saral, "İnanmak, istemek, hayal etmek her şeyin başlangıcıdır. Yaklaşık 15 bin çalışanı olan SANKO'da 2004'te satış temsilcisi olarak işe başladım. Bugün ise müdürlük görevini yerine getiriyorum" dedi.

Öğrencilere hiçbir koşulda mücadeleden vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Saral, "Trabzon Vakfıkebir'de dünyaya geldim. Babam memurdu ve dört çocuklu bir aileydik. Köyde okudum, zor şartlarda yetiştik. Isınmak için okula odun taşıyorduk. Önlük almaya bile olanağımız yoktu. Ayakkabı boyacılığından bahçede yetiştirdiğimiz karalahanaları pazarda satmaya varıncaya kadar birçok iş yaptım" şeklinde konuştu.

''Geleceğe umutla bakın''

Öğrencilerin başarmak için hedefe kitlenmeleri gerektiğine dikkati çeken Saral, "Sıkıntılar çektim ama hayal bile edemeyeceğim bir firmada 12 yıldır çalışıyorum. Geleceğe umutlu bakın. Bugün çektiğiniz sıkıntılar size artı olarak dönüyor. SANKO Holding'in sloganı 'İşin hilesi dürüstlük'. Sizler de her koşulda dürüst olun. Ülkemizin fabrikalarının sizlere ihtiyacı var. Üretmezsek güçlenmemiz mümkün değil. Hangi işi yaparsak yapalım ama her zaman en iyisini yapalım" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere "Yeteneklerinizi bilin, hayal ettiklerinizi gerçekleştirin. Herkes patron olmak zorunda değil. Herkes iyi bir işe sahip olabilir. Donanımlı mezun olun" önerisinde bulunan Saral, "Kendinizi ve işinizi severseniz herkes size saygı duyar. Ancak bu şekilde ailenize ve topluma katkınız olur. Geleceğiniz için ciddi mücadeleler veriliyor. Bu mücadeleye kayıtsız kalmayın" diye konuştu.

Saral, paylaşımının ardından Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Emin Güler'e, MST adına plaket takdim etti.

(OE-BRN-Y)



24.12.2016 10:13:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER