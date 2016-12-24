YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Deprem müzesi 17 Ağustos'a yetişecek

Deprem müzesi 17 Ağustos'a yetişecek



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin vizyon projelerinden birisi olan Deprem Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18. yılında hizmete açılacak.

İzmit Belediyesi'nin önemli projelerinden birisi olan Deprem Müzesi'nin 2017 yılı Ağustos ayına kadar hayata geçirileceği öğrenildi.

Cephanelik Spor Kompleksinin yanındaki 3 bin 773 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek 17 Ağustos İzmit Deprem Müzesi'nin Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacağı kaydedildi.

Müzenin, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18. yıl dönümünde hizmete açılacağını söyleyen yetkililer, "17 Ağustos 1999'da yakın tarihimizin en büyük doğal afetini yaşadık. 17 Ağustos Depremi'ni unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. 17 Ağustos İzmit Deprem Müzesi, bin 777 metrekarelik kapalı alandan oluşacak" dedi.

(İG-İÇ)



24.12.2016 10:17:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER