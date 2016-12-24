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Gelibolu feribot terminali için protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni feribot terminali için İl Özel İdaresi ile Gelibolu Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni feribot terminali için İl Özel İdaresi ile Gelibolu Belediyesi arasında protokol imzalandı. Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Gelibolu'da bütün kesimlerin, siyasi parti, düşünce ayırt etmeksizin üzerinde hem fikir olduğu şehir merkezindeki mevcut feribot iskelesi sorunu tarihe karışıyor. Gelibolu'nun kaderi haline gelen yeni feribot terminali ilçenin uzun yıllardır gündemindeydi. Tehlikeli madde ve ağır yük taşıyan vasıtaların Çanakkale Boğazını geçişte mecburi olarak Gelibolu iskelesini kullanması mevcut iskelenin şehir merkezinde bulunması ile birleşince ilçe için büyük bir tehlike arz ediyordu. Az değil, yıllık yaklaşık 650 bin ağır vasıta araç hem şehir içi trafiği çekilmez hale getiriyor, hem de taşıdıkları yük itibariyle olası bir kazaya davetiye çıkarıyordu. Mevcut iskelenin yaklaşık 1,5 km gerisinde, yerleşim yerinin dışında 40 bin metrekare alan üzerinde 2 ayrı terminal ve 4 rampa olarak inşa edilecek yeni feribot iskelesi hem trafik yoğunluğunu hem de olası kaza ihtimallerini ortadan kaldıracak. Ticari satış büfeleri, zabıta ve polis noktaları, bekleme salonları ile feribot terminali Gelibolu'ya, Çanakkale'ye uzun yıllar hizmet edebilecek modern bir tesis olacak. Süreçte katkısı bulunan Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı'ya, Gelibolu Kaymakamlığımıza, Gelibolu Belediyesi'ne, Çanakkale İl Özel İdaresi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(GD)



24.12.2016 10:18:16 TSI

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