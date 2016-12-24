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Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli, Toroslar, Tarsus, Silifke, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Aralık Pazartesi günü, Mersin'in Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş Mahallesi 330 ve 230 sokak ile 316 caddeye 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülnar İlçesi Ulupınar Mahallesi Gonca mevkisi, Dedeler Mahallesi Köprü mevkisi ve Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında, Mezitli İlçesi Eski Mezitli Mahallesi 61452, 61421, 61444, 61425, 61430 ve 61442 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Tarsus İlçesi Gaziler Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Ergenekon Mahallesi ve Yeni Mahalle ile Altaylılar Mahallesi 0228,0245,0247,0240,0242,0226,0201,0205 ve 0212 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Silifke İlçesi Keben, Ortaören, Sabak ve Karakaya mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçederesi, Çadırlı, Çamlıca, Balandız, Gökbelen ve Pelitpınarı mahalleleri ile İmamuşağı Mahallesi Nergizli mevkisi 09:30-16:30 saatleri arasında, Hüseyinler ile Narlıkuyu mahallesi Atatürk sokak ve Aladam sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Uşakpınarı mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Arkum Mahallesi 291 mevkisi 10:00-16:30 saatleri arasında, Sökün, Kurtuluş, Bahçe, Çeltikçi, Arkum, Atayurt ve Kabasakallı Mahallesi 09:00-10:00 ile 16:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, 102331, 102314, 102345, 102347, 102339, 102308, 102322, 102368 ve 102335 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçeciler Mahallesi 104073 ve 104075 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında, Mersin'in Toroslar İlçesi Gözne, Darısekisi, Ayvagediği, Değirmendere, Alanyalı, Kızılkaya, Çandır ve Şahinpınarı mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(UMT-Y)



24.12.2016 10:20:53 TSI

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