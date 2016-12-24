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Girişimcilikte hayallerinizin peşinden gidin



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen "Girişimcilik Zirvesi" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sabah Gazetesi Yazarı Funda Karayel, SosyalBen Kurucusu Ece Çiftçi, Bionluk.com Operasyon Sorumlusu Merve Gürel ve Endless Abroad Kurucusu Gökmen Özdemir'in davetli konuşmacı olarak konuk olduğu programa, Düzce Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

"Cesur olun"

Programın ilk konuşmacısı olan Sabah Gazetesi Yazarı Funda Karayel, sosyal sorumluluk ve yaşam tarzı gibi konularda gazetede yazılar yazdığını ve girişimcilikle ilgilendiğini ifade etti. Sanata olan ilgisinin kendisini çanta tasarımı ve üretimine yönlendirdiğini belirten Karayel, kendi şirketini kurarak girişimciliğe adım attığını ve sonrasında yurt dışı satış noktalarından da teklif aldığını söyledi. Davetli konuşmacı, girişimcilik konusunda öğrencilere cesur olmalarını ve ideallerinin peşinde gitmelerini tavsiye ederek konuşmasını sonlandırdı.

"Teknolojiye daha çok sosyolojik/psikolojik açıdan bakın"

Programın diğer konuşmacısı Bionluk.com Operasyon Sorumlusu Merve Gürel, öğrencilere etkinliğe gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı. Bionluk'un yetenekli uzmanlarla işverenleri bir araya getiren bir platform olduğunu söyleyen Gürel, grafik tasarımıyla başlayan bu platformun, dokuz farklı kategoride firmalara hizmet verdiğini belirtti. Girişimcilikte ilk sorulması gereken sorunun "Ben girişimci olabilir miyim?" sorusu olduğunu ifade eden konuşmacı, girişimciliğe ilişkin kurucu takımın en az iki veya üç kişi, en çok beş kişiden oluşması gerektiğinden bahsetti. Takımın oluşmasından sonra iş modeli hazırlanması gerektiğinden söz eden Gürel, hazırlık aşamasını ürün çıkarma, kullanıcı ve müşteri geliştirme aşamalarının takip ettiğini belirtti. Kullanıcı ile müşteri kavramlarının farklılık içerdiğini de söyleyen Merve Gürel, teknolojiye daha çok sosyolojik/psikolojik açıdan bakmanın faydalı olacağını dile getirdi.

"Kendinize güvenin"

Programın bir diğer konuşmacısı olan SosyalBen Kurucusu Ece Çiftçi, sosyal girişimcilik üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. İlk sosyal girişimcilik çalışmalarına Şanlıurfa'da öğrencilere yönelik atölye çalışmalarıyla başladığını belirten Çiftçi, "Bir Fikrim Var" yarışmasında da SosyalBen adlı projeyle sosyal girişimcilik-sosyal sorumluluk kategorisinde birinci olarak başarı hikayesine devam ettiğini söyledi. SosyalBen'in 2013 yılında dernek olduğunu söylen davetli konuşmacı, 54 ilde temsilcilik kurduklarını ve 350 gönüllüye ulaştıklarını ifade ederek ilköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirdiklerine dikkat çekti. Sınırları olmayan bir dernek olduklarını belirten Ece Çiftçi, SosyalBen Store ve SosyalBen Akademi ile sosyal girişimciliğe adım attıklarını dile getirerek "Kendinize güvenin. Büyük hayallerinizin peşinden gidin" şeklinde konuştu.

Bilgilerini paylaştı

Programın son konuşmacısı Endless Abroad Kurucusu Gökmen Özdemir, eğitim ve iş hayatından bahsederek yurt dışı eğitim danışmanlığı şirketini kurma sürecinde edindiği bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Girişimcilik konusuyla ilgili öğrencilere yol gösterici açıklamalarda bulunan Özdemir, öğrencilerin sorularını cevaplandırarak sunumunu tamamladı.

Girişimcilik Zirvesi, davetli konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi.

(AY)



24.12.2016 10:21:59 TSI

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