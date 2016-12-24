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Güneş Vakfı'nda "Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz boylarının taşıdıkları izler" konferansı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:26
Güneş Vakfı'nda "Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz boylarının taşıdıkları izler" konferansı
Güneş Vakfı'nda "Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz boylarının taşıdıkları izler" konferansı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Güneş Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Cuma günü konferanslarının bu haftaki konuğu Erzurum Yakutiye Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi tarih öğretmenlerinden İbrahim Kırmacı oldu.
Güneş Vakfı'nda İbrahim Kırmacı tarafından yapılan "Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz boylarının taşıdıkları izler" konulu konferansa Erzurum İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz da katıldı.
Kırmacı "Bildiğimiz üzere atalarımız şu anda yaşadığımız Türkiye topraklarına doğudaki Asya bozkırlarından gelmişlerdir, Anadolu'nun Türkleşmesi siyasi, askeri ve sosyal açıdan çok geniş bir süreçtir. Bu nedenle de bu sürecin hepsinden bahsedemeyeceğiz. Ancak geçmişten günümüze kadar değişmeden kalabilmiş bazı milli kültür izlerinden bahsedip bu kültür varlıklarının yüzlerce yıl boyunca nasıl korunarak gelebildiğine dikkat çekeceğiz" ifadelerini kullandı.
Genellikle bu çalışmasında Erzurum ve çevresini seçen Kırmacı neden olarak ise Erzurum'un Milli Kültür açısından hem kendini koruyabilen hem de bu güne kadar kültürünü yaşatabilen bir şehir olduğunu söyledi.
Eski Kültürümüzü Kaybediyoruz
Kırmacı teknolojinin son zamanlardaki gelişimi nedeniyle bu hızın getirmiş olduğu kültürümüzdeki değişimlerden bahsederek milli kültür unsurlarımızın kaybolmasından ve unutulmasından korktuğunu söyledi. Kırmacı, kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuş kültür varlıklarına örnek olarak ise Eski Türk takvimi olan Ülker Takvimi ve Aşşık oyununu gösterdi.
Bu nedenle de insan yaşamının bir parçası olarak süre gelen ve değişime dayanamayan bu unsurlarımızın zaman kaybetmeden derlenmesi ve sözlü kültür ögesi olmaktan çıkarılıp kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Kırmacı, konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.
Güneş Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise bu güzel ve anlamlı sunumundan dolayı Kırmacı'ya teşekkür etti. Prof. Dr. Ceylan; "Şüphesiz ki Milletlerin benliklerini korumaları için en önemli unsur milletlerin kültürel varlıklarıdır. Bu nedenle de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak kültürel varlıklarımızı korumak amacıyla birçok çalışmalar yaptık. Örneğin, Aşşık oyunu gibi kültürel oyunlarımızı yaşatmak için federasyon bünyesine kattık. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecektir." İfadelerini kullandı.
(ERZ-AT-Y)

24.12.2016 10:30:08 TSI
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