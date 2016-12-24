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Barış Manço şarkılarla anıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:27
Barış Manço şarkılarla anıldı
Barış Manço şarkılarla anıldı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Manço'yu şarkılarla andı.
Şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programı yapımcısı, köşe yazarı, devlet sanatçısı ve kültür elçisi olarak bilinen Barış Manço için Biga'da bir anma programı düzenlendi. Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde Müzik Öğretmeni Oyum Karak yönetiminde, sanatçının sevilen şarkıları öğrencilerle birlikte söylendi. Okul Müdürü Ahmet Dere öğrencileri bu güzel etkinlikte yer aldıkları için kutladı.
(GD)

24.12.2016 10:31:08 TSI
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