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Biga'da ördekler yemlendi



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü yetkilileri Köy Muhtarlığının destekleri ile Biga'da ördeklere yem verdi.

Biga'nın Otlukdere köyünde bulunan ve Ayıtdere göletinde yaşayan ördeklere yem verildi. Doğaya sahip çıkmanın bilincinde olduklarını ifade eden Otlukdere köyü muhtarı Rıdvan Kaya gölet sahasının koruma altında olduğunu belirterek, "Civar köylerden 15-20 kadar ördek alıp göle saldık. Daha önce bir kısmı su altında kalan köyümüzün eski okulunun çatısında ve çalılıklar arasında ördekler yuva yaparak üremeye başladılar. Kısa zamanda yüz kadar ördek oldu. Bizde koruma altına aldık. Etraftan da birçok değişik tür ördeğin gelerek göle konduklarını gözlemliyoruz. Ördekleri elimizden geldiği kadar yemlemeye çalışıyoruz. Soğuk havanın etkisiyle ördeklerin aç kalmaması için 50 kilogram mısır yemini gölete bıraktık. Kötü hava şartlarında hayvanlarımızın yaşaması ve doğanın korunması için mücadele veriyoruz. Amacımız öldürmek değil yaşamaktır" dedi. Kaya, avcılara gölet sahasında avlanmanın yasak olduğunu da hatırlattı.

(GD)



24.12.2016 10:33:41 TSI

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