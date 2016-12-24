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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum bölgenin en kredili ili

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:32
Erzurum bölgenin en kredili ili

ERZURUM (İHA) - Erzurum bölge illeri içinde, ekim ayı bazında kamu bankası ve toplam kredi kullanımı yüksekliği bakımından eylül ayında olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı
Erzurum'da Ekim ayı bazında 4.9 milyar TL'si kamu, 2,5 milyar TL'si özel bankalardan olarak toplam 7.4 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen kamu banka kredisi tutarı 6 bin 522 TL, özel banka kredisi tutarı 3 bin 305 TL, toplam kredi tutarı ise 9 bin 828 TL olarak kaydedildi.
EKİM AYI VERİLERİ
TBB Risk Merkezi Ekim ayı özel ve kamu bankaları kredi kullanım verilerine göre, dönemde Erzurum'da 4.9, KUDAKA istatistik Bölgesinde 6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 9,1, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 19,5 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredisi kullanıldı. Erzurum'un kamu banka kredisi bölge payı yüzde 25,4 oldu.
BÖLGESEL DAĞILIM
Ekim ayında Erzurum'da 2.5, KUDAKA Bölgesinde 3.3, Kuzeydoğu Anadolu'da 5.6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 14,0 milyar tutarında özel banka kredisi kullanıldı. Dönemde kullanılan toplam kredi tutarı ise Erzurum'da 7,4, Kuzeydoğu Anadolu'da 14.8, Doğu Anadolu'da ise 33,6 milyar TL olarak belirlendi.
İLLER DAĞILIMI
Erzurum bölge illeri içinde, ekim ayı bazında kamu bankası ve toplam kredi kullanımı yüksekliği bakımından eylül ayında olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. Dönemde Erzurum'da 7.4, Malatya'da 5.6, Van'da 4.7, Elazığ'da 4.0, Kars'ta 1.8, Ağrı'da 1.6, Erzincan'da 1.5, Bitlis'te 1.4, Iğdır'da 1.1, Muş'ta 1.1 milyar TL tutarında kredi kullanımı kaydedildi. Nakdi kredi kullanım tutarı Bingöl'de 859.4, Ardahan'da 777.8, Hakkari'de 622.4, Tunceli'de ise 590,2 milyon tutarında kredi kullanıldı.
(ERZ-AT-Y)

24.12.2016 10:35:29 TSI
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