24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Camii açıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:32
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Camii açıldı
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Camii açıldı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Camii, geniş bir katılımla açıldı.
Açılış törenine, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Metiner ve Abdullah Başçı, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Rabbim acı çeken Müslümanlara merhamet etsin"
Mevlana Camii açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Öncelikle bir kez daha şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm dünyada Müslümanların çekmiş olduğu sıkıntıların en kısa sürede sona ermesini diliyorum" dedi.
Ülkedeki birlik ve beraberlik ortamının daim olmasını temenni ettiğini de ifade eden Başkan Karadeniz, "Allah, bizlere camilerimizi güzelleştirdiğimiz gibi kendimizi de güzelleştirmek için güç versin. Rabbim bizlere camilerimize yakışır imanlar nasip etsin. Küçükçekmece Belediyesi olarak camilerimizi yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Macera parkı da açılacak"
Başkan Karadeniz, katılımcılara Macera Parkı'nın resmi açılış müjdesini de verdiği konuşmasında, "Soğuksu mevkiinde bulunan Macera Parkımız tamamlandı. İnşallah bir an önce parkın biraz altına yapmış olduğumuz sosyal tesislerimiz de vatandaşlarımızın hizmete girecek. Sizden aldığımız destekle Küçükçekmece için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Olumsuz propagandalara izin vermeyin"
AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ise, böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederek, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Şehitlerimiz geliyor. Şehitlerimize rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum. Dışarıdan ve içeriden bu coğrafya kuşatılmış durumda. Amaçları bu ülkenin beraberliğini bozmak ama bozamayacaklar. Bu mücadelenin de bir nedeni var. Bu coğrafya birçok şehit vermiş ancak bir karış toprağını vermemiştir. Son günlerde Suriye'de yaşanan olayları izliyoruz. İnanın bu ülkenin bu milletin bu ümmetin bir dostu yok. Birlik, beraberlik bize en fazla bugün lazım. Bu birlik ve beraberliği koruyacağız ve geleceğimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Amaçları burayı da Suriye'ye çevirmekti. Ancak bunu başaramadılar, başaramayacaklar. Sizin sayenizde başaramayacaklar. Sizden isteğim olumsuz propagandalara izin vermeyin" ifadelerini kaydetti.

"Çanakkale'de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz"
AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de, "Müminler birbirinin kardeşleridir ve bir safta bulunurlar. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığımız gibi birbirimize de sımsıkı sarılacağız. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Vatan, ülkemiz tehdit altında. Yeni bir milli mücadeleden geçiyoruz. Şehitlerimiz bizim kılavuzumuzdur. Rabbim bize de şehit olmayı nasip etsin. Vatanımız olmazsa imanımız, namusumuz olmaz. Ülkemizi parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Çanakkale'de izin vermedik, bugün de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya da, Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu millet 35 kilometre kare alan için Çanakkale'de 250 bin şehit verdi. Sanıyor musun ki sana bu ülkenin tek bir karış toprağını verecek. Asla boyun eğmeyeceğiz. Fırsat vermeyeceğiz. Kimse bizi Sevr'e döndüremeyecek. Askerimize, polisimize Rabbim güç versin. Burunları bile kanamasın inşallah" dedi.
Program sonunda Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel tüm şehitler için dua okudu. Akşam ise, Dursun Ali Taşçı tarafından "Hz Mevlana'da Aşk-ı İlahi" başlıklı söyleşi gerçekleşecek.

Mevlana Camii
Osmanlı mimarisine uygun olarak yaptırılan, 32 metre yüksekliğinde iki minareli ve 4 adet küçük 1 adet bin 41 santimetre çapında ana kubbeli camide; gasilhane, bay-bayan WC ve abdest alma yerleri bulunuyor. 800 kişi kapasiteli camide, ısınma ve 7/24 sıcak su, yerden ısıtma bulunuyor.
(HB-MK-Y)

24.12.2016 10:36:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler sempozyumda buluştu
YEREL

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN ÖĞRENCİLER SEMPOZYUMDA BULUŞTU
Başakşehir'de yenilikçi fikirler ödüllendirildi
YEREL

BAŞAKŞEHİR'DE YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Başkan Murat Aydın, bilge nesil ile kahvaltıda buluştu
YEREL

BAŞKAN MURAT AYDIN, BİLGE NESİL İLE KAHVALTIDA BULUŞTU
Sedasyon ile diş hekimi korkusuna son
YEREL

SEDASYON İLE DİŞ HEKİMİ KORKUSUNA SON
Sınav kaygılarına dikkat
YEREL

SINAV KAYGILARINA DİKKAT
Ataşehir Belediyesi'nde imar ve ruhsat toplantısı
YEREL

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İMAR VE RUHSAT TOPLANTISI
Maltepe Kaymakamlığı'na atanan Meftun Dallı, göreve başladı
YEREL

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI'NA ATANAN MEFTUN DALLI, GÖREVE BAŞLADI
Başakşehir'e yeni parklar geliyor
YEREL

BAŞAKŞEHİR'E YENİ PARKLAR GELİYOR
Kartal'da dönüşüm devam ediyor
YEREL

KARTAL'DA DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR
15 Temmuz'u resim ve kompozisyonlarla anlattılar
YEREL

15 TEMMUZ'U RESİM VE KOMPOZİSYONLARLA ANLATTILAR
Esenler Halep için bir oldu
YEREL

ESENLER HALEP İÇİN BİR OLDU
Tıbbi yardım eğitimi kursiyerleri sertifikalarını aldı
YEREL

TIBBİ YARDIM EĞİTİMİ KURSİYERLERİ SERTİFİKALARINI ALDI
Başakşehir'de kış dönemi bakım çalışmaları
YEREL

BAŞAKŞEHİR'DE KIŞ DÖNEMİ BAKIM ÇALIŞMALARI
Beylikdüzü'nde gürültü kirliliğine önlem
YEREL

BEYLİKDÜZÜ'NDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE ÖNLEM
Esenler'de lise öğrencileri köy okullarına kışlık giyecek örüyor
YEREL

ESENLER'DE LİSE ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULLARINA KIŞLIK GİYECEK ÖRÜYOR
Cakarta protestoları ve Endonezya'da kimlik tartışmaları
YEREL

CAKARTA PROTESTOLARI VE ENDONEZYA'DA KİMLİK TARTIŞMALARI

Başkan Akgün'den Türkmeneli kadınlarına yardım eli
YEREL

BAŞKAN AKGÜN'DEN TÜRKMENELİ KADINLARINA YARDIM ELİ
2'nci Abdulhamid Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu: &quot;Ailemizden biri siyasete girecek&quot;
YEREL

2'NCİ ABDULHAMİD HAN'IN TORUNU NİLHAN OSMANOĞLU: "AİLEMİZDEN BİRİ SİYASETE GİRECEK"
Tuzla Belediyesi vuslatın 743'üncü yılında Mevlana'yı andı
YEREL

TUZLA BELEDİYESİ VUSLATIN 743'ÜNCÜ YILINDA MEVLANA'YI ANDI
Harem'den Halep'e insani yardım seferberliği
YEREL

HAREM'DEN HALEP'E İNSANİ YARDIM SEFERBERLİĞİ
Gülsuyu ve Gülensu'ya &quot;Altın Arı&quot; ödülü
YEREL

GÜLSUYU VE GÜLENSU'YA "ALTIN ARI" ÖDÜLÜ
Mezoestetik ile yaşlanma korkusuna son
YEREL

MEZOESTETİK İLE YAŞLANMA KORKUSUNA SON
Başkan Yazıcı, gençlere &quot;Lider Yönetici&quot;liği anlattı
YEREL

BAŞKAN YAZICI, GENÇLERE "LİDER YÖNETİCİ"LİĞİ ANLATTI
Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor
YEREL

SULTANBEYLİ'YE KİTAP KAFE VE BİLGİ EVİ GELİYOR