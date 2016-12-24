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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Kız voleybol takımı il şampiyonu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:32
Kız voleybol takımı il şampiyonu
Kız voleybol takımı il şampiyonu

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga'lı voleybolcu kızlar, liseler arası voleybol müsabakalarında il şampiyonu oldu.
Çanakkale'de liseler arasında oynanan B Genç Kızlar Voleybol müsabakalarında Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımı il şampiyonu oldu. 16 takım arasında oynanan turnuvanın final karşılaşmasında Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesini 3-2 yenerek il birincisi oldu. Şampiyon sporcular, Okul sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, Okul Müdürü Meryem Canakay ve Beden Eğitimi öğretmeni Engin Güven ile birlikte Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamında ziyaret ettiler. Işık, genç meleklerin başarılarından gurur duyduğunu ifade erek, "Kızlarımızın başarılı olmalarını çok önemsiyorum. Biga'mızda Bölge Şampiyonası gerçekleştirilmesi de bizim için çok önemli. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Burada azim, özveri, çalışkanlık var. Biz de Biga Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" diye konuştu. Genç melekler, 9-12 Mart 2017 tarihleri arasında Biga'da oynanacak Bölge Şampiyonası'nda Çanakkale ve Biga'yı temsil edecekler.
(GD)

24.12.2016 10:36:13 TSI
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