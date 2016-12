YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya Anka'da başladı

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya Anka'da başladı

- Özel Anka Hastanesi hekim kadrosuyla dikkat çekiyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep , Merveşehir'de hizmete açılan ve hasta kabulüne başlayan Özel Anka Hastanesi, güçlü hekim kadrosuyla dikkat çekiyor .

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, Özel Gaziantep Anka Hastanesinin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak, hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya , 1969 yılında Adana'da doğdu. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu , Karsantı Ortaokulu ve Borsa Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Doç.Dr.Yalçınkaya daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde yükseköğrenimine başladı.Doç.Dr. Yalçınkaya ,tıp eğitimini tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda başladığı üroloji ihtisasını tamamlayarak üroloji uzmanı oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçentlik ünvanı alan Doç.Dr. Yalçınkaya , Anka Hastanesinde üroloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Özel Anka Hastanesi Üroloji Kliniği, alanında uzman kadrosu ile modern ürolojinin gerektirdiği her türlü bilimsel ve klinik aktiviteyi gerçekleştirecek alt yapıya sahip. Kadın ve erkek üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen Özel Anka Hastanesinin Üroloji Kliniğinde böbrekler, idrar kanalları, mesane, prostat bezi, meni kanalları, idrar borusu, testisler ile ilgili her türlü rahatsızlığın tanı ve tedavisi yapılmaktadır Özel Anka Hastanesinde laparaskopik üroloji ameliyatları, perkütan taş ameliyatları, ürolojik kanser ameliyatları, taş kırma ameliyatları, infertilite tedavisi, cinsel sorunlar tedavisi başta olmak üzere her türlü üroloji tedavi ve ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

(BRN-Y)



24.12.2016 10:45:18 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER