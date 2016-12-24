24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrencilerden Halep'e gıda ve giyim yardımı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:44
Öğrencilerden Halep'e gıda ve giyim yardımı
Öğrencilerden Halep'e gıda ve giyim yardımı

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya Gazi İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri Halep'teki saldırılara zor durumda kalan çocuklar için başlattıkları yardım kampanyası kapsamında topladıkları gıda ve giyim malzemesini Kızılay yetkililerine teslim ettiler.
Çocukların birlik olup gerçekleştirdiği yardımlar hakkında konuşan 2/A sınıfı öğretmeni Murat Orhan , " Gazi İlkokulu 2/A sınıfı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencilerimizin Suriye'deki drama ve yoksul öğrencilere yardım etmek amacıyla toplamış oldukları battaniye, çocuk bezleri ve ihtiyaçları olan diğer kıyafetleri ve eşyaları Kızılay'a teslim ediyoruz. Çocuklara yaptıkları yardımlar için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(EA-BRN-Y)

24.12.2016 10:48:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
2. Cumhurbaşkanı İnönü, memleketi Malatya'da anıldı
YEREL

2. CUMHURBAŞKANI İNÖNÜ, MEMLEKETİ MALATYA'DA ANILDI
Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 3 GÖZALTI
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:
YEREL

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ŞAHİN:
Prof. Dr. Ramazan Özdemir lise öğrencilerine deneyimlerini anlattı
YEREL

PROF. DR. RAMAZAN ÖZDEMİR LİSE ÖĞRENCİLERİNE DENEYİMLERİNİ ANLATTI
Malatya'da Somuncu Baba paneli
YEREL

MALATYA'DA SOMUNCU BABA PANELİ
Üniversite öğrencilerinden örnek davranış
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL

MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Malatya merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ 7 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya Valisi Toprak'a ziyaretler
YEREL

MALATYA VALİSİ TOPRAK'A ZİYARETLER
Muay - thaide Avrupa başarısı
YEREL

MUAY - THAİDE AVRUPA BAŞARISI
Genç erkekler voleybolda dereceye giren takımlar belli oldu
YEREL

GENÇ ERKEKLER VOLEYBOLDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Malatya Büyükşehir Belediyesinden arsa satışı
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞI
Adafı Kartalspor'un amacı futbolcu yetiştirmek
YEREL

ADAFI KARTALSPOR'UN AMACI FUTBOLCU YETİŞTİRMEK
Malatya'daki cinayet davası
YEREL

MALATYA'DAKİ CİNAYET DAVASI
Terör saldırılarına tepkiler
YEREL

TERÖR SALDIRILARINA TEPKİLER
Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları
YEREL

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERARASI 2. LİG FUTBOL MÜSABAKALARI
Milletvekili Özhan ve Yaşar İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÖZHAN VE YAŞAR İL EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
Yeni Hamle öğrencilerinden örnek davranış
YEREL

YENİ HAMLE ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Vali Toprak köy koruyucu ve emniyet personellerine çikolata ikram etti
YEREL

VALİ TOPRAK KÖY KORUYUCU VE EMNİYET PERSONELLERİNE ÇİKOLATA İKRAM ETTİ
Halep'e 40 ton insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL

HALEP'E 40 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ
Başkan Gürkan, Birlik Vakfı Malatya Şubesi'nin konuğu oldu
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN, BİRLİK VAKFI MALATYA ŞUBESİ'NİN KONUĞU OLDU
Orduzu Spor Tesisi 8 yıldır hizmete gireceği günü bekliyor
YEREL

ORDUZU SPOR TESİSİ 8 YILDIR HİZMETE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR