Pelitözü Köyü'nün merkeze bağlanmasına ilişkin referandum toplantısı yapılacak
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Köyü'nün merkeze bağlanmasına ilişkin referandum toplantısı yapılacak.
Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın da toplantıya katılacağı belirtilerek, "25 Aralık Pazar günü saat 19.30'da Pelitözü Köy kahvesinde Pelitözü'nün merkeze bağlanmasına ilişkin referandum toplantısı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
(CKT-KÇ)
24.12.2016 10:48:47 TSI
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