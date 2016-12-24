Bilecik'te yeni bir iş yeri daha açıldı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te artan nüfus ve öğrenci potansiyeline dayalı birbirinden yeni iş yerleri hizmete girmeye devam ediyor.
Bilecik Kayı Plaza altında hizmete giren Moda Park Butik açılışına, AK Parti Bilecik Belediye Meclis üyesi aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ve davetliler katıldı. Dualar eşliğinde kesilen kurdele sonrası davetliler iş yerini gezerek alışveriş yaptılar.
(CKT-KÇ)
24.12.2016 10:52:22 TSI
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