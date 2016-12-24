YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı ve Yıldırım mahalle sakinleriyle buluştu

Başkan Yağcı ve Yıldırım mahalle sakinleriyle buluştu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Ertuğrulgazi Mahalle Konağı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe teşkilatı ile birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi'nin her gün geliştiğini söyledi. Yağcı, "Bu zamana kadar birlikte yaptığımız hizmetlerimiz ve 2017 yılında birlikte gerçekleştireceğimiz projelerimiz hakkında bilgi vereceğiz. Bizi programa davet eden başta AK Parti Merkez ilçe Başkanımız Serkan Yıldırım ve yönetimimize, mahalle muhtarımız Niyazi Aydın'a ve Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerimize çok teşekkür ederim. Hep birlikte daha iyiye daha güzele" dedi.

(CKT-KÇ)



24.12.2016 10:55:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER