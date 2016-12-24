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Kenan Kalı'dan gençlere girişimcilik taktiği

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:53
Kenan Kalı'dan gençlere girişimcilik taktiği
Kenan Kalı'dan gençlere girişimcilik taktiği

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Op. Dr. Kenan Kalı, İzmir'deki bir seminerde öğrencilerle bir araya gelerek girişimcilikle ilgili ipuçları verdi.
Op. Dr. Kenan Kalı, gerçekleştirilen bir seminerde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İzmir Meslek Yüksekokulunda Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı ve Biyomedikal Bölümü öğrencileriyle buluştu. Kalı, seminerde öğrencilere girişimcilikle ilkgili ip uçları vererek, girişimciliğin insanın içinde olan doğal bir yetenek olduğunu kaydetti. Öğrencilere fırsatları değerlendirmeleri, iyi gözlem yapmaları ve algılarının açık tutmalarını tavsiye ederek, "İstediğiniz kalitede doktor ve teçhizat bulabilirsiniz; fakat işinin ehli sağlık işletmecisi bulmak zor. Bu nedenle sizler çok önemli bir bölümde okuyorsunuz. Mezun olduktan sonra iş bulabilmek için kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Sağlık işletmeciliği görevini günümüzde genellikle doktorlar üstleniyor. Her iyi doktor iyi bir yönetici olmak zorunda değildir. Profesyonel yönetici olmak farklı meziyetler ister. Hastane yöneticisiyseniz, görevi ne olursa olsun hastanedeki tüm personelin sizi sevmesini sağlayın. Giremediğiniz hiçbir kapı kalmasın. İnsanları dinleyin ve sizi de dinlemelerini sağlayın. Sağlık işletmeciliğinde hızlı çalışmalı, fakat sonuçları almak için sabırlı davranmayı bilmelisiniz. Hangi işi yaparsanız yapın, işinizin en iyisi olmaya bakın. İlk günkü heyecanla çalışın. Sağlık sektöründe durmak yoktur. Hizmet 7 gün 24 saat sürekli devam etmek zorundadır" dedi.
Gözde Grubu olarak hem inşaat hem de sağlık sektöründe hizmet verdiklerini, Türkiye'de 8 hastaneleri bulunduğunu ifade eden Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, sağlık turizmi konusunda da Türkiye'nin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kalı, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'de sağlık alanında hala yapılması gereken birçok şey var. İnsan ömrü uzadıkça sağlığa olan ihtiyaç da artıyor. Çevre kirliliği, GDO'lu besinler, stres, cep telefonları gibi birçok faktör de insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Sağlık alanında yatırım yapmak için doğru fizibilite ve doğru lokasyon seçilmeli."
(HG-Y)

24.12.2016 10:57:07 TSI
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